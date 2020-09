Formule 1 : Programme et horaires d’un Grand Prix de Russie à enjeux

Le Grand Prix de Russie de Formule 1 se dispute du 25 au 27 septembre à Sotchi. Voici les horaires et le programme télévisé du week-end de course.

Après deux courses pleines de surprises en Italie, la Formule 1 prend la direction de la Russie et son ancien parc olympique, à Sotchi. Une épreuve aux enjeux multiples, qui pourrait voir un record historique tomber.

Lewis Hamilton, 91e victoire en vue?

En effet, Lewis Hamilton a l’occasion d’accrocher son 91e succès en Formule 1. Il pourrait égaler Michael Schumacher, recordman du nombre de victoires en catégorie reine du sport automobile. Un chiffre « surréaliste, a récemment confié le Britannique. Cela ne semble tout simplement pas réel. »

Passons rapidement sur le championnat. Lewis Hamilton et Mercedes dominent largement leur sujet. L’Anglais possède 55 points d’avance sur Valtteri Bottas, au classement Pilotes. Son équipe, elle, compte 152 points d’avance, côté Constructeurs. Un gouffre, similaire à celui séparant Bottas et Verstappen du reste du plateau, ainsi que Mercedes et Red Bull des autres équipes.

Il sera toutefois intéressant de suivre la bataille entre Max Verstappen et Valtteri Bottas. Les deux hommes sont séparés par 25 points au championnat Pilotes, à l’avantage du Finlandais. Après deux épreuves sans succès, Max Verstappen doit se relancer.

De la bagarre dans le peloton

Derrière ces dominateurs, tout est en revanche bien plus serré. Seuls 24 points séparent Norris, actuellement quatrième de Sainz, en onzième place. Autant dire que la hiérarchie est plus qu’instable pour ces positions. À voir quelle équipe parviendra le mieux à dompter le tracé russe.

Du côté des teams, l’heure est aussi à la bataille. C’est cette fois la troisième place du classement qui se joue, entre McLaren (106 points), Racing Point (92) ou Renault (83). Les Italiens Ferrari et AlphaTauri suivent un peu plus loin, avec respectivement 66 et 53 unités.

Les horaires du Grand Prix de Russie de Formule 1

Voici donc les horaires et le programme télévisé du Grand Prix de Formule 1 de Russie. Rappelons que Lewis Hamilton s’est imposé devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc l’an passé. 30 000 spectateurs sont également attendus sur l’épreuve.

Vendredi 25 septembre

Essais libres 1 : 10h-11h30 (en direct sur Canal+ Sport)

Essais libres 2 : 14h-15h30 (en direct sur Canal+ Sport)

Samedi 26 septembre

Essais libres 3 : 11h-12h (en direct sur Canal+)

Qualifications : 14h-15h (en direct sur Canal+)

Dimanche 27 septembre

Course – 13h10 (en direct sur Canal+)

(Les programmations télévisées des chaînes Canal+ sont sujettes à des modifications indépendantes de notre volonté)