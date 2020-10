Formule 1 : programme TV (sans libres 1 et 2) du GP Emilie Romagne

Encore une destination inédite, dans le championnat du monde de Formule 1 cuvée 2020. Ainsi, une semaine après la course portugaise à Portimao, on passe en Italie avec le circuit d’Imola. Une piste qui avait souvent été utilisée par les F1, dans le cadre du G.P de Saint Marin. Mais cette-fois, c’est sous la bannière du Grand-Prix d’Emilie Romagne que l’événement se déroulera.

Formule 1 : Emilie Romagne n’aime pas les essais libres…

C’est une spécificité de ce Grand-Prix d’Emilie Romagne de Formule 1, la journée de vendredi sera totalement blanche. En clair, il n’y aura ni essais libres 1, ni essais libres 2, sur le circuit d’Imola. L’ensemble des pilotes n’aura donc que 1H30 d’essais libres, avec les EL3 samedi matin (nommés libres 1 pour l’occasion), pour se familiariser avec cette piste, que nombre de pilotes ne connaissent pas.

D’un point de vue de la sécurité, si chère dans le coeur des pouvoirs sportifs, c’est un peu limite. En revanche, en termes de spectacle, cela pourrait nous donner un résultat inattendu. Notamment en raison de la gestion des gommes, qui ne sera pas simple à aborder. Sachant qu’avec aussi peu de roulage, il sera compliqué de préparer correctement et les qualifications et la course.

Voici donc les rendez-vous à ne pas manquer pour les journées de samedi et de dimanche, à Imola, le tout diffusé en direct sur les chaînes du groupe Canal+.

Samedi 31 octobre 2020

Essais libres 1 : 10H00, en direct sur Canal+ Décalé

Qualifications : 14H00, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 1er novembre

Départ de la course : 13H10, en direct sur Canal+