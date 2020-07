Formule 1 : « Quadruplé » Mercedes, la grille de départ en Hongrie

Lewis Hamilton emmène les 20 monoplaces du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Son équipier suit, devant les deux Racing Point. Voici la grille de départ.



Lewis Hamilton a réussi une pole position exceptionnelle, samedi 18 juillet, sur le circuit du Hungaroring. Le Britannique a avalé le tracé hongrois en seulement 1’13 »447. Un temps plus d’une seconde plus rapide que la pole position de Max Verstappen l’an passé.

A ses côtés sur la première ligne, Valtteri Bottas s’est très bien défendu. Avec seulement un petit dixième de retard sur Hamilton, il devance Lance Stroll, 3e sur la Racing Point et le Mexicain Sergio Perez. Notez que ces quatre voitures partent en pneus mediums, une donnée cruciale pour cette course.

Les Ferrari, McLaren et Verstappen en gommes tendres

Car derrière ce quatuor de tête, tous le reste du top10 est obligé de chausser des gommes soft au départ. En premier lieu, les Ferrari de Sebastian Vettel, 5e devant Charles Leclerc, 6e. Après un début de week-end compliqué, les membres de la Scuderia ont réussi à « bien » se qualifier. À voir si le rythme sera le même en course. On sait également les affrontements Vettel/Leclerc font souvent des étincelles… et de la casse.

Il en va de même pour les pneus et les difficultés du côté de Max Verstappen, 7e, Lando Norris, 8e et Carlos Sainz, 9e. Ces trois hommes pourraient se mêler à la bagarre avec les Ferrari. Pierre Gasly, 10e, semble pour sa part plus en retrait. Victime de soucis de moteur, une pénalité n’est peut-être également pas à exclure.

Les Renault en trouble-fêtes dans le top10?

Premier non-qualifié pour la Q3, Daniel Ricciardo occupe pour sa part le 11e rang sur la grille. L’Australien a souffert d’un soudain manque de performance de sa Renault, tout comme Esteban Ocon, 14e. Rappelons toutefois qu’en course, le week-end passé, les deux monoplaces au losange s’étaient bien défendues, face aux Racing Point et autres McLaren.

Deux Britanniques aux performances bien différentes se glissent entre les deux Renault. Sur sa lancée du début de saison, George Russell continue d’impressionner avec sa Williams. 12e, comme le week-end passé, l’Anglais est passé tout proche de la Q3 (!).

La situation est toute autre pour Alexander Albon, seulement 13e sur la grille. Son manque de rythme en course est pointé du doigt et cette dernière performances en qualif ne l’aide pas. Notons enfin la 15e place de Nicholas Latifi qui, pour sa 3e qualification, se paye le luxe de passer en Q2. Il rend tout de même près de sept dixièmes à son équipier, plus expérimenté.

Haas et Alfa Romeo en fond de grille Formule 1

En fond de grille, on retrouve enfin les Haas, Alfa Romeo et le pauvre Daniil Kvyat, isolé sur son Alpha Tauri. Kevin Magnussen occupe le 16e rang, devant le Russe et un Romain Grosjean, 18e et pas déçu de sa performance.

Antonio Giovinazzi est pour sa part 19e, devant Kimi Räikkönen. Cela confirme encore les difficultés des Alfa Romeo. Rendez-vous à 15 heures pour le départ de la troisième épreuve du championnat du monde de Formule 1 2020.

La grille de départ du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 2020

Hamilton Bottas Stroll Perez Vettel Leclerc Verstappen Norris Sainz Gasly Ricciardo Russell Albon Ocon Latifi Magnussen Kvyat Grosjean Giovinazzi Räikkönen

(Notez toutefois que différentes pénalités pourraient tomber en cas de changement(s) de pièce(s) de dernière minute. Nous ne manquerons pas de vous le rapporter et de mettre la grille à jour si un tel scénario se produit. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto !)