Formule 1 – qualif : 91ème réalisation pour Hamilton, Leclerc en 2e ligne

Silverstone, qualifications – Les Mercedes ont réalisé une véritable démonstration, en Angleterre. Résultats, les flèches d’argent s’offre le doublé, très loin devant la Red Bull Honda de Max Verstappen. De quoi réduire à néant tout espoir de lutte à plus de deux, demain, lors du Grand-Prix de Formule 1 de Grande Bretagne.

GP de Grande Bretagne de Formule 1, la Q1

Nous y voilà. La quatrième séance de qualifications de la saison 2020 de Formule 1 est sur le point de débuter. Ce matin, les Mercedes ont retrouvé de leur superbe en signant les deux meilleurs chronos. Vont-elles confirmer cet après-midi ? Réponse d’ici moins d’une heure. Les feux passent au vert et les Alfa Romeo sont les premières à prendre la piste. Giovinazzi prend l’avantage sur son coéquipier. Alors que Grosjean passe immédiatement les deux pilotes Mais Magnussen fait encore mieux.

🚥 Q1 GREEN LIGHT 🚥 Qualifying is GO! Who you backing for pole? 🤔#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hO37Qv6oOc — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

Puis c’est au tour de Kvyat de prendre la tête. Il est suivi de Nico Hülkenberg, qui échoue au second rang. Avant que Gasly ne récupère le commandement. Latifi est 6ème, devant les deux Alfa. Stroll puis Leclerc se relaient, ensuite, en tête. De son côté, Norris part à la faute dans son tour rapide. Au tour des Mercedes avec Hamilton, deuxième, derrière Bottas. Le record de la piste pourrait tomber aujourd’hui. Les Red Bull sont dans un tour rapide. Albon signe le 5ème chrono, Verstappen est deuxième.

Grsosjean, qui venait d’améliorer, a été rétrogradé. Son tour n’a pas été validé. Pour l’heure, les Renault semblent en difficulté. Ocon progresse mais il ne signe que le 14ème temps. A 4’30s de la fin de cette Q1, les recalés sont, dans l’ordre, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi et Grosjean. L’ensemble des monoplaces reprennent maintenant la piste, pour une ultime tentative.

Kimi se lance à l’assaut du chronomètre. Mais Latifi est sorti dans le deuxième secteur ! Drapeaux jaunes ! Raikkonen améliore mais bloque au 17ème rang. Magnussen remonte au 16ème rang. Russell 9ème, quelle performance ! Sont recalés, dans l’ordre, Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean et Latifi. Attention toutefois car le temps de George Russell est sous investigation.

Formule 1 à Silverstone, la Q2

C’est reparti à Silverstone, pour la Q2 des qualifications. Les pilotes de pointe, en dehors de Vettel et Albon, sont en gommes médiums. Alex est le premier à signer une référence. Hülkenberg échoue à une demi-seconde, mais en médiums. Meilleur temps pour Bottas, devant Verstappen. Tandis qu’Hamilton a commis une erreur. Un tête à queue qui lui coûte un tour. A noter que Valtteri vient de fixer le nouveau record du circuit. Un drapeau rouge est maintenant de sortie. Afin de permettre aux commissaires de dégager les gravillons jonchant la piste.

Pour le moment, Bottas est donc en tête, suivi de Verstappen, Leclerc, Ocon, Sainz, Norris, Vettel, Stroll, Albon, Hülkenberg, Russell. Hamilton, Ricciardo et les Alpha Tauri n’ont pas encore signé de temps. Il est 14H38 et la séance reprend ses droits. Hamilton est le premier en piste, avec des médiums. Le Britannique franchit la ligne d’arrivée et s’installe au deuxième rang, sans forcer. Pour sa part, Verstappen pointe à plus d’une seconde du leader.

A 3’30s du terme de cette Q2, les autres pilotes prennent enfin la piste. Intéressant, nombre d’entre-eux sont en pneus tendres. Mais pas Vettel, qui est en médiums. Pas d’amélioration pour Stroll alors qu’ Hülkenberg prend la dixième place, battu par Ricciardo. Albon échoue au 12ème rang. Les recalés sont Gasly, Albon, Hülkenberg, Kvyat et Russell. Les Racing Point en nette perte de vitesse puisque Stroll est passé de justesse.

🚩 RED FLAG 🚩 Hamilton’s spin sprayed gravel on the track. Marshals are doing their work! #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eplOUpLBoS — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

Q3 : à qui la pole position ?

Ultime ligne droite de ces qualifications, avec la Q3. Et le premier leader est Norris, alors que Sainz échoue à la 2e place. Lewis Hamilton prend logiquement les commandes, Ricciardo est P4 puis Stroll signe le 2ème temps. Bottas était le plus véloce dans les deux premiers secteurs, mais il laisse filer la pole provisoire dans le troisième secteur. Pour Verstappen, difficile d’espérer mieux que le 3ème rang. Et c’est ce que fait le Néerlandais, à 1’1s de la Mercedes la plus rapide.

Derrière Hamilton, Bottas et Verstappen, se trouvent Stroll, Leclerc, Vettel, Norris, Sainz, Ocon, Ricciardo. Moins de 3 minutes au compteur, les pilotes se relancent pour le dernier assaut face à la pole position. Stroll est parti mais son tour n’est pas exceptionnel et il n’améliore pas. P5 pour Ricciardo ! Ocon P7. Puis Sainz 5ème, battu par Norris, 4ème. Et Leclerc 3ème devant Max. Vettel n’est que 9ème. Pole position pour Lewis, devant Valtteri. Verstappen récupère sa troisième place. Leclerc est quatrième, belle surprise chez Ferrari.