Formule 1 – qualification : Bottas corrige Hamilton, Leclerc P4 derrière Max

F1, Eifel, la qualif – Valtteri Bottas a signé l’une de ses plus belles pole en Formule 1, au Nurburgring, en devançant Lewis Hamilton de plus de deux dixièmes. Verstappen sera troisième sur la grille, devant Leclerc.

Grand-Prix de Formule 1 de l’Eifel : Q1 (résumé)

Dans un week-end de Formule 1 décidément pas comme les autres, après la journée blanche du vendredi et le forfait de Lance Stroll ce matin, la Q1 du G.P de l’Eifel débute sur les chapeaux de roues ! Et pour Nico Hülkenberg, l’affaire s’annonce très corsée. Car c’est lui qui remplacera Lance Stroll dont la monoplace n’a pas couvert le moindre kilomètre, ce week-end. Tout comme l’Allemand, qui réaliserait déjà un exploit en passant en Q2, dans de telles conditions.

Et c’est parti, sur le tracé du Nurburgring ! Nico Hülkenberg est logiquement de suite en piste. Son premier tour est à six secondes de la référence de ce matin. Lewis Hamilton signe le meilleur chrono, devant son coéquipier, Norris, Ocon et Kvyat. Mais 10 monoplaces n’ont pas encore signé de temps. Magnussen 6ème puis Leclerc 2ème. P7 pour Grosjean. Verstappen en tête ! Ricciardo signe le 5e chrono. De son côté, Nico compte 3 secondes de retard, pas si mal !

Magnussen : l’exploit !

Bottas passe son coéquipier, deuxième chrono. Latifi et Russel sont, pour le moment, qualifiés, aux dépends des Alfa, des Haas et de Hulk. Mais Magnussen sort un énorme chrono et signe le 7ème temps, quelle performance ! Perez est désormais non-qualifié. A une minute du drapeau à damier. Alors que Norris signe le 4ème chrono. Grosjean 12ème. Russell 14ème. C’est fini pour Raikkonen. Giovinazzi P14, Romain en danger. Et le tricolore est sorti par Perez.

Belle prestation d’Hülkenberg, dernier mais à moins de trois dixièmes de Raikkonen. L’Allemand s’en est bien sorti, il est sans aucun doute le pilote du jour ! Les éliminés sont donc Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen et Hülkenberg.

Nurburgring : la Q2, les Ferrari prennent des risques

On enchaîne avec la seconde partie des qualifications, dans l’Eifel. Et les flèches d’argent s’élancent d’emblée. Mais ce sont des gommes médiums qui sont chaussées sur les monoplaces allemandes. Et les Ferrari en font de même, la preuve que la confiance est de retour, au sein de la Scuderia. Hamilton en tête, devant son coéquipier puis Vettel. Mais Leclerc déborde son coéquipier. Magnussen est 5ème, à un dixième de Sebastian. Pour sa part, Verstappen est en tendres. C’est donc logiquement le meilleur chrono, devant Hamilton, Norris et Perez. Ces deux-là sont aussi en tendres.

Seb, currently in P11, is giving it everything 💪 👀 Elimination zone with 5 mins to go…

Vettel

Giovinazzi

Magnussen

Kvyat

Gasly #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/zrMTrPJ1O3 — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Esteban Ocon P4. Bottas n’est que 8ème, devant Leclerc et Ricciardo. Pour l’heure, les non-qualifiés sont Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Kvyat et Gasly. Kevin et Antonio réalisent pour le moment une grande séance. En revanche, les Alpha Tauri semblent ne pas apprécier le froid de l’Eifel. Notons qu’en plus des Mercedes, seuls les Ferrari et Ricciardo sont en médiums. Joli pari pour Renault aussi. Encore 8 minutes de séance et Sebastian part à nouveau en médiums. Risqué.

Par contre, le no44 est en tendres. Le no77 également. D’ailleurs, tous les pilotes -Ferrari comprises- chaussent finalement les pneumatiques les plus véloces. Pourtant, Valtteri reste en retrait, deuxième temps pour le Finlandais, toujours derrière la Red Bull, à 2 dixièmes. En revanche, Hamilton remet les pendules à l’heure, avec une nouvelle référence chronométrique sur la ligne. Moins de deux minutes dans cette Q2 du Grand-Prix de l’Eifel de Formule 1.

Les Renault sont toutes deux en piste, au même titre que Magnussen. P4 pour Daniel, P6 pour Esteban et P1 pour Kevin, dommage ! Gasly remonte, le tricolore est dixième. Perez P7, Kvyat P11, Vettel P10. Pas d’Alpha Tauri en Q3. Alors que Sebastian est sorti par Charles. Les éliminés sont donc Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi et Magnussen.

G.P de l’Eifel : la Q3

Dernier effort à venir, pour les pilotes de Formule 1 qualifiés en Q3. Ce sont les Mclaren qui jouent les ouvreuses. Sainz meilleur temps, tout de suite effacé par son coéquipier puis Hamilton. Mais Bottas fait un peu mieux ! Ricciardo 5ème puis Ocon 3ème. Mais Leclerc déborde le tricolore. Pole provisoire de Verstappen. Et Albon quatrième. Les trois premiers sont dans un petit dixième. La Red Bull Honda est donc dans le match.

Après cette première série, Verstappen mène devant Bottas, Hamilton, Albon, Leclerc, Ocon, Norris, Sainz, Ricciardo. Perez n’a pas encore signé de chrono. Tandis que Daniel s’est loupé. Sergio se lance donc en décalé et le Mexicain prend la sixième place. Il ne devrait pas faire de deuxième tour. Les neuf autres monoplaces entrent également en piste. Il reste deux minutes dans cette séance.

Lewis Hamilton s’élance. Il est en retard dans le premier secteur. Alors que Bottas, lui, est devant ! Max fait mieux aussi. Mais Lewis est devant dans le second. Valtteri fait encore mieux. Pole pour le no44 mais le no77 fait beaucoup mieux ! Verstappen troisième, Albon quatrième.