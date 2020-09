Formule 1 – qualification : Hamilton en pole, Sainz P3, Renault décevante

Formule 1, Italie, la qualif – Les Mercedes ont à nouveau dominé leurs adversaires, en qualifications, à Monza. Intouchables, les flèches d’argent ont réalisé le doublé. Une énième pole position pour Lewis Hamilton, qui signe le meilleur tour absolu du circuit. Pendant que les Ferrari vivent une déroute sans précédent…

Formule 1 : Monza, une qualification sous haute tension

Après des essais libres 3 ayant probablement plus semer de confusion qu’autre chose, nous allons enfin connaître la hiérarchie de ce Grand-Prix d’Italie de Formule 1, à Monza. Car entre la forme de Honda hier, la belle santé de Renault ce matin et la méforme de Mercedes en EL3, difficile d’y comprendre quelque chose. Aussi, nous allons pouvoir observer à quel point l’interdiction de la FIA, concernant les régimes moteurs spéciaux pour les qualifs, auront un impact sur le classement.

Rappelons enfin que 8 pilotes ont été convoqués à l’issu des essais libres 3, après un nouvel incident lié aux tentatives d’obtention d’aspiration.

Grand-Prix d’Italie 2020 : la Q1

Il est 15H00 à Monza et les monoplaces s’élancent progressivement sur la piste, sous un soleil qui était attendu. Et pour le moment, aucune décision n’a encore été rendu par la Direction de course, après la convocation évoquée plus haut. Sur la piste, en tout cas, c’est Kevin Magnussen qui ouvre la voie. Car il faut bien un premier…Kevin signe donc le meilleur temps provisoire, battu par Grosjean, qui disposait d’une belle aspiration. Puis Leclerc prend le meilleur temps, devant Vettel.

Après cette première série, les Mercedes, Honda et Renault prennent la piste. Mais Leclerc est déclassé ! Il est sorti trop large dans le dernier virage. Sebastian hérite donc de la tête provisoire. Même chose pour Magnussen, déclassé également. Le no77 se présente sur la ligne d’arrivée et signe le nouveau chrono de référence. Les Mercedes sont en médiums. Sainz deuxième et Hamilton 1er. Plus de 2 dixièmes devant son coéquipier. Perez troisième, devant Carlos. Gasly est P5, devant Norris et Stroll. Et Perez entre dans la bataille, le Mexicain prend la 3e place.

Gasly déclassé ! Ainsi, après cette première série, le no44 mène la Q1 devant Bottas, Perez, Sainz, Norris, Stroll, Verstappen, Ricciardo, Kvyat, Ocon, Albon, Vettel, Grosjean, Russell, Giovinazzi, Raikkonen, Latifi, Stroll, Gasly, Leclerc et Magnussen.

Charles est dans un tour. Albon progresse, il signe le 9ème temps. Alors que Gasly revient au 7ème rang. Magnussen 13ème. Et Leclerc 11ème. Autre amélioration, pour Stroll, qui entre dans le top dix. Mais le chrono d’Albon est également annulé. Pour l’heure, Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell et Latifi sont recalés. Il reste moins de 5 minutes au compteur.

Exploit de Magnussen et Raikkonen !

Les monoplaces reprennent la piste, les unes derrière les autres. Mais il ne reste que 2,30s. Est-ce que tous les pilotes pourront passer la ligne à temps ? Sachant que Perez, Sainz et Verstappen restent dans leur box. Et à nouveau, toutes les F1 s’entassent avant la ligne droite des stands. Ils vont sans doute se gêner. Quelle mascarade…Ocon bloque Raikkonen, c’est passez proche d’un accrochage. Vettel échoue au 17ème rang. Leclerc 9ème. Kvyat 6ème, Gasly 5ème. Et les recalés sont donc Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell et Latifi.

Très belle performance de Magnussen et Raikkonen, 13ème et 14ème avec leurs modestes monoplaces.

Monza : la Q2, nouveau record de circuit

Plus que 15 voitures dans ces qualifications du Grand-Prix d’Italie de Formule 1 et il n’en restera que dix, d’ici quelques minutes. C’est parti pour la Q2. Bottas ouvre la piste, suivi de son coéquipier. Il est donc le premier à signer une référence mais Hamilton fait mieux et bat le record de la piste ! Il était détenu par Kimi Raikkonen depuis deux ans.

Après cette première salve, les deux Mercedes devancent Perez, Sainz, Verstappen, Gasly, Stroll, Norris, Ricciardo, Albon. Sont en danger, Kvyat, Ocon, Leclerc, Magnussen et Raikkonen. Attention car Ocon, Latifi et Raikkonen sont sous enquête. Il reste maintenant moins de 4 minutes, et les pilotes reprennent le chemin de la piste. Tous ensemble, une fois encore…Difficile d’imaginer que le déroulement de cette séance n’aura aucune conséquence.

Les Renault sont devant, avec Ricciardo en tête. Mais Daniel sort de la piste, malheureusement ! C’est terminé pour lui, sachant qu’il n’est que 9ème. Ocon échoue à la 12ème place. Bottas meilleur temps. Raikkonen passe Magnussen. Sainz P3. Sont recalés, Kvyat, Ocon, Leclerc, Raikkonen et Magnussen.

Formule 1 : la Q3

Dix voiture sont encore en lice et visiblement, les Mercedes restent largement au-dessus du lot. A priori, les grandes perdantes de la nouvelle mesure des pouvoirs sportifs sont les Renault. C’est donc reparti, à Monza et les flèches d’argent sont les plus promptes à prendre la piste. En même temps, elles n’ont aucunement besoin de prendre l’aspiration…

Valtteri Bottas se lance et prend donc la tête de cette Q3. Hamilton va-t-il faire mieux ? Oui ! Pole provisoire pour le Britannique. Perez prend la troisième place, devant les deux Red Bull. Et Sainz s’intercale entre Max et Alex, à la 5ème place. Sainz 6ème. Suivent ensuite, Ricciardo, Gasly et Stroll. Alors qu’Albon est déclassé, il a dépassé les limites de la piste. 6 dixièmes séparent Perez de Bottas. Et Renault est loin, plus d’1,5s de la pole provisoire…quelle déception !

Il reste désormais moins de 5 minutes et les différents pilotes sortent une dernière fois de leur stand. 1er secteur, Valtteri est derrière, Lewis améliore. Mais le Finlandais se reprend dans le second…mais l’Anglais fait encore mieux ! Le chrono pourrait être impressionnant. Pole provisoire pour le 77. Mais le no44 fait encore mieux. Et nouveau record au passage. Sainz 3ème !! Sublime. Perez est P4 devant Verstappen, Norris, Ricciardo, Stroll, Albon et Gasly.