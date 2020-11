Formule 1 – qualification : incroyable pole de Stroll, devant Verstappen !

G.P de Turquie 2020, la qualif – C’est sur une piste humide que la séance qualificative du GP de Formule 1 de Turquie a débuté, à 13H00, heure de Paris. Mais il aura fallu de longues minutes sans action en piste, après la sortie d’une safety-car, dès la Q1. Finalement, un poleman a fini par émergé, sous les gouttes !

Formule 1 – Istanbul : une Q1 glissante

La chose s’annonce très complexe à aborder, pour les différents pilotes de Formule 1. Car sur une piste humide et particulièrement impraticable depuis le début du week-end, les 20 concernés vont devoir se jouer des têtes à queue pour tenter de décrocher leur billet en Q2. Et dans de telles conditions, nous avons le sentiment que de grosses surprises pourrait intervenir, en termes de hiérarchie. Sur le modèle ce qui s’est produit le matin, en essais libres 3.

La voiture de sécurité est en piste, pour vérifier l’état du tarmac. Les feux passent au vert et les monoplaces s’élancent sur la piste d’Istanbul. A peine la séance lancée, Verstappen part en tête à queue ! Albon le passe. Certains pilotes sont en intermédiaires et d’autres en full wet. Latifi en tête à queue. C’est hallucinant, les pilotes sont au ralenti. Norris en tête en 2,07s ! Perez fait mieux, puis Ocon et Bottas. Hamilton quatrième. Et la pluie est annoncée !

Alors que certains comme Vettel, n’ont pas encore signé de chrono. Leclerc n’est que 13e, derrière Verstappen. Les pneus pluie sont plus rapides, visiblement. Néanmoins, les Racing Point sont 3ème et 4ème en intermédiaires. Esteban meilleur temps, immédiatement battu par Valtteri. Le Finlandais est très à l’aise dans ces conditions. Magnussen 7ème ! Et Ocon en tête, à nouveau ! Kimi Raikkonen est 9ème, devant son coéquipier.

Drapeau rouge en milieu de Q1 !

Mais il se remet à pleuvoir. Et Leclerc, Grosjean, Gasly, Russell et Latifi ne sont pas qualifiés, pour l’instant. Gasly en glisse. Restent moins de 8 minutes. Drapeau rouge ! Il reste 6,56s au compteur. Et la pluie s’est interrompue. La séance pourrait donc repartir, après un tour de vérification de la safety-car. Et même un deuxième, visiblement. Voilà maintenant 45 minutes que la séance a débuté. Autant dire que le titulaire de la pole position sera connu bien plus tard que prévu.

Après 40 minutes d’interruption, la séance reprend ses droits

13H49, heure française, la voiture de sécurité reprend la piste. C’est officiel, la séance reprendra à 13H55 ! Plusieurs pilotes font la queue à la sortie de la pit-lane. Et c’est parti pour les Red Bull, les Ferrari ou encore, la Renault de Ricciardo. Il reste un peu moins de 7 minutes. Déjà, Raikkonen part au large et manque de s’accrocher avec la Ferrari de Leclerc. Puis les Haas et les Mercedes reprennent la piste, en décalage.

Albon lance son tour. Dans le premier secteur, il n’a que 3 dixièmes de retard sur la référence d’Ocon. Il va y avoir des améliorations, à priori. Grosjean dans le bac à gravier, drapeau rouge ! Il reste 3,30s. 14H03, les fauves sont à nouveau lâchés. Alors qu’il commence à faire sombre, à Istanbul…Verstappen signe le record dans le premier secteur ! Ce n’est pas fini ! Il a plus de 2 secondes d’avance ! Kvyat à la faute. En revanche, Leclerc manque de rythme.

Max va exploser le chrono d’Esteban. Meilleur temps avec plus de 8 secondes d’avance ! Albon P2. Raikkonen 3ème. Vettel 4ème. Leclerc 5ème. Hamilton n’est pas passé loin de la sortie, il n’est que 14ème. Les éliminés sont Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean et Latifi.

Formule 1 : Q2 mouillée, Ferrari recalée

On repart, à 14H14, pour la Q2 du GP de Formule 1 de Turquie. Norris est en intermédiaires. Comme Sainz d’ailleurs. Tous les autres sont chaussés de pneus pluie. Lando est le premier à couper la ligne. Et Raikkonen ne fait pas mieux. Ni Giovinazzi. Ou Même Ocon. Mais le chrono de Norris est annulé ! Kimi en tête. Gasly deuxième. Puis Albon prend les commandes. Ricciardo second. Meilleur chrono pour Max, Stroll deuxième. Battu par son coéquipier. Bottas P4. Hamilton seulement 5ème. Norris 8ème avec ses intermédiaires. Iceman améliore, il prend la deuxième place.

Ocon réintègre le top six. Albon nouveau leader. Par contre, les Ferrari sont dans la zone rouge, pour l’instant. Stroll aux commandes ! Perez 3ème. Restent un peu plus de sept minutes. Hamilton 7ème mais en difficulté. Kimi revient au second rang. Vettel P9. Ricciardo 2ème mais Verstappen prend la tête. Devant Perez. Bottas 3ème, Hamilton 4ème. Ocon revient dans le top dix, ce qui chasse Sebastian, désormais non-qualifié. Verstappen enfonce le clou, en tête.

Albon est 2ème devant les Racing Point et les Mercedes. Bottas P2, Hamilton P3. Norris signe le 11ème temps. Grosse amélioration de Verstappen, plus de 3 secondes plus véloce que Valtteri. Sainz dixième, devant Ocon. Raikkonen 4ème, entre les flèches d’argent. Giovinazzi passe 8ème, battu par Esteban Ocon. Hamilton P3. C’est terminé pour Sainz, par contre. Gasly ne passe pas non plus, il est dernier de cette Q2. Giovinazzi 5ème. Ocon, 6ème. Norris échoue au 11ème rang, devant Sainz. Vettel 12ème. Et Leclerc 14ème. Pas de Ferrari en Q2.

Q3 : qui pour battre Max Verstappen

Dernière partie des qualifications à Istanbul. Et l’on se demande qui sera capable de battre Max Verstappen, très nettement au-dessus de tous ses rivaux en Q2. Les gommes pluie sont conservées pour la plupart des pilotes. Mais Sergio Perez va tenter sa chance en intermédiaires. Esteban Ocon est également en gommes intermédiaires.

Déjà, Max Verstappen parait au-dessus du lot. Meilleur temps provisoire. Albon deuxième mais à 4 secondes. Raikkonen 3ème, devant Giovinazzi. Ocon 5e avec ses intermédiaires. Bottas P2, à 4 secondes. Hamilton 5ème, derrière Ricciardo. Stroll deuxième, pole provisoire pour Perez ! Un bon choix de pneus, semble-t-il. Max dans la voie des stands, alors qu’il était en tête dans les deux premiers secteurs. Etrange. Il chausse des intermédiaires.

Les flèches d’argent passent également les gommes vertes. Mais il ne reste que 5 minutes dans cette qualification. Perez est toujours en tête. Raikkonen revient au 3ème rang. Ocon dans les stands. Ricciardo coupe la ligne mais il reste 5ème. Terrible côté Red Bull, Verstappen se plaint de ses gommes. Les intermédiaires n’étaient sans doute pas adaptée à la monoplace autrichienne.

Alors que Perez, avec ces mêmes gommes, améliore ses intermédiaires. Presque 3 secondes de mieux sur la ligne ! Stroll deuxième ! Il reste une minute. Perez en tête à queue. Mais Verstappen revient au second rang. Ricciardo quatrième. Raikkonen est sorti. Ocon P6. Lance Stroll en pole position !! Hamilton seulement 6ème. Bottas 9ème.

Stroll décroche sa première pole en carrière ! Devant Verstappen et Perez. Attention tout de même, la direction de course étant susceptible de pénaliser plusieurs pilotes. Place au classement.