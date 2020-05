F1 : quel pilote souhaiteriez-vous chez Renault, en 2021 ?

C’est LA question qui obnubile les fans de Formule 1 en ce moment. Après le départ de Daniel Ricciardo en 2021, pour remplacer Carlos Sainz chez Mclaren Mercedes, qui sera l’heureux élu dans le second baquet Renault F1 ? Evidemment, le nom de Fernando Alonso est le plus largement cité. Pourtant, d’autres pistes existent. Alors pour connaître votre avis ou vos envies, voici une petite enquête réservée à nos lecteurs !

Renault F1 : à vous la parole !

Pour vous permettre de contribuer d’avantage à la discussion, vous vous proposons donc un nouveau sondage. Ce dernier est dédié à la situation actuelle chez Renault en Formule 1. A savoir, le départ prochain de Daniel Ricciardo. Et si Fernando Alonso est l’objet des fantasmes de nombreux fans du losange, nous souhaiterions savoir à quel point nos lectrices et lecteurs partagent cette envie. Car même si l’Espagnol a remporté ses deux titres à Esntone, d’autres profils existent.

A commencer par nos tricolores. Voilà pourquoi nous avons ajouter les noms de Romain Grosjean (ne criez pas au scandale, ses fans ayant aussi le droit de s’exprimer !!) et Pierre Gasly. Le premier parait dans une impasse chez Haas tandis que le second a grand besoin de sortir de la maison Red Bull. D’ailleurs, Toro Rosso ne pourra pas le conserver une année de plus, selon la logique de la maison. Et puis l’un comme l’autre ont déjà démontré leur vélocité.

Autre pilote, d’avantage crédible (ou, tout du moins, d’avantage cité), Nico Hülkenberg. Sa vitesse est connue, de même que sa capacité à développer et mettre au point une monoplace. De plus, il connaît bien la « maison » Renault pour y avoir piloté. Par ailleurs, il est assez docile face aux consignes. Seul véritable défaut, un mental très faible lorsqu’une occasion de podium se présente…En dehors de cela, l’Allemand est fiable et donc, capable de faire le job dans une équipe ne jouant pas les premiers rôles.

Enfin, compte-tenu de l’hésitation de Toto Wolff et du postulat de Sebastian Vettel chez Mercedes, nous avons anticipé un tel transfert en mettant Valtteri Bottas sur le marché. Car ce dernier serait forcément attractif pour Renault F1, dans un tel cas de figure. Du fait de son expérience, de ses connaissances de l’écurie dominante ces dernières années et de son palmarès. Par ailleurs, il a côtoyé Esteban Ocon pendant plusieurs années, chez Mercedes. Alors pourquoi pas…

Et si vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied, une ultime réponse « autre » vous permettra de vous exprimer quand même. N’hésitez d’ailleurs pas, si vous êtes dans ce cas, à poster un petit commentaire pour préciser votre réponse. Et dans le cas ou le formulaire n’apparaîtrait pas ci-dessous, laissez-nous un message/commentaire en commentaire avec le nom du pilote choisi, nous l’ajouterons manuellement à la fin de l’enquête. Bon vote et merci d’avance à toutes et à tous :