Formule 1 : quelle météo pour le Grand-Prix de Bahreïn 2020 ?

A l’approche du Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1, intéressons-nous à la météo prévue pendant le week-end. Car si, globalement, chaleur et soleil sont habituels dans cette région du globe, il n’est pas rare que la pluie vienne rafraîchir l’atmosphère.

Formule 1 : quelques nuages mais pas de pluie à Sakhir

A partir de vendredi prochain, le 27 novembre 2020, les F1 se dirigeront vers le circuit de Sakhir. En effet, le Grand-Prix de Bahreïn s’y tiendra une première fois puisque une seconde manche sera organisée le week-end suivant. Mais sur un tracé proche d’un ovale, cette-fois. Aussi, après un Grand-Prix de Turquie largement perturbé par la pluie, c’est un temps au beau fixe qui attend les pilotes et écuries.

Effectivement, le dernier bulletin fait état de températures comprises entre 19° et 25°, lors des trois journées d’essais/course. Néanmoins, un ciel partiellement nuageux mais sans précipitations est annoncé pour les journées de vendredi et samedi. En revanche, le soleil sera complètement de retour au moment du départ de la course.