Formule 1 : Racing Point dévoile sa panthère rose !

Racing Point vient de dévoiler sa Formule 1 pour l’année 2020, la RP-20. L’écurie anglaise modifie peu sa livrée et garde le rose comme couleur principale.



Racing Point est définitivement lancée dans la saison 2020. L’équipe de Lawrence Stroll vient en effet de dévoiler la voiture qu’elle utilisera pour la saison à venir. Ceci dans un live sur Instagram, la présentation se tenant en Autriche, à Mondsee. La ville siège du nouveau sponsor-titre de l’équipe, BWT (traiteur d’eau).

Racing Point garde une livrée stable sur sa Formule 1

Et, BWT oblige, le rose est encore de mise en 2020 chez Racing Point. A l’inverse de Williams ce matin, l’équipe britannique ne modifie en fait que très peu sa livrée. Conservant les mêmes couleurs que depuis ses débuts. Bien que BWT occupe une plus grande partie sur l’arrière et le capot-moteur de la monoplace. Remplaçant SportPesa, alors que le blanc prend une place un peu plus importante.

Découvrez-en plus sur la Racing Point RP-20 ci-dessous, dans les quelques visuels donnés par l’équipe. Rappelons que Lance Stroll et Sergio Perez seront au volant des deux monoplaces pour cette saison de Formule 1.