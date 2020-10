Formule 1 : rappel d’horaires, les libres 1 à Imola ce matin en direct

Compte-tenu que ce Grand-Prix d’Emilie Romagne de Formule 1 met en place un format inédit, petit rappel des horaires et du programme à suivre, ce week-end sur le circuit d’Imola. Car il n’y aura qu’une seule et unique séance d’essais libres, à 10H00, en direct, pour 1H30 de roulage.

Formule 1 : suivez les uniques essais libres à 10H00

Puis, viendra l’heure des qualifications. C’est donc la capacité des pilotes et des écuries à s’adapter le plus rapidement possible qui fera sans doute la différence. Voici donc les horaires et le programme complet, sachant que nous vous proposerons les résumés et résultats de chaque séance dans les meilleurs délais. Côté météo, c’est sous un ciel couvert qu’auront lieu les débats. Toutefois, en principe (selon les derniers bulletins), il ne devrait pas y avoir de pluie.

Samedi 31 octobre 2020

Essais libres 1 : 10H00, en direct sur Canal+ Décalé

Qualifications : 14H00, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 1er novembre

Départ de la course : 13H10, en direct sur Canal+