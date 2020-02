Formule 1 : record explosé (essais Barcelone 1), Ferrari en panne à mi-journée

Nous nous y attendions, l’amélioration nous a donné raison ! Le record de Lewis Hamilton, signé dès la première journée de ces tests de la Formule 1 à Barcelone, est tombé ce vendredi. Mais le nouveau temps de référence est resté dans la même équipe, puisque c’est Valtteri Bottas qui s’est chargé de réaliser un 1’15’732. Soit près d’une seconde et deux dixièmes de mieux que la marque de son coéquipier.

Formule 1 : Bottas affole le chrono, Ocon à l’attaque

Si Mercedes est clairement à la fête en Espagne, tant sur le plan de la performance que de la fiabilité, côté Ferrari, la discrétion des chronos a laissé place à une fiabilité défaillante. Effectivement, ce vendredi 21 février, avant la pause de midi, la monoplace de Sebastian Vettel a été contrainte de se ranger sur le bas côté, suite à une panne mécanique. Pas de quoi, non plus, crier au drame, les essais F1 étant en place aussi pour permettre aux équipes de régler leurs problèmes mécaniques. Espérons toutefois, pour la Scuderia, que la monoplace reprenne rapidement la piste.

🚩 RED FLAG 🚩 Sebastian Vettel is out of his Ferrari SF1000 after it comes to a halt in Barcelona #F1 #F1Testing pic.twitter.com/3BcTidphpf — Formula 1 (@F1) February 21, 2020

Dans le clan Mercedes, en revanche, Valtteri Bottas fait des étincelles sur la feuille des temps. En gomme médiums, le no77 a pulvérisé le chrono de son coéquipier. Résultat, le Finlandais compte 1,3s d’avance sur son dauphin, Esteban Ocon. Sachant que le pilote Renault, lui, roulait en gommes tendres. Comparaison directe plus aisée, en conséquence, avec le troisième du classement. Lance Stroll et sa Racing Point se son classés à 1’3s de la Mercedes, avec des pneus identiques.

Derrière, Kvyat et Verstappen suivent, respectivement à 1’6s et 1’9s de Bottas. Mais avec des pneumatiques « hard » c’est à dire, beaucoup plus durs et donc, moins performants. Antonio Giovinazzi complète le top 6, lui aussi en médiums, avec l’Alfa Romeo. En espérant que l’équipe italienne n’ait pas visé la performance. Auquel cas, il resterait beaucoup de travail pour rendre la C39 véloce. Constat identique concernant Haas et Romain Grosjean.

Place au classement à mi-journée.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.732 65

2 Esteban OCON Renault+1.370 76

3 Lance STROLL Racing Point+1.606 52

4 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.695 61

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.904 86

6 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.303 65

7 Carlos SAINZ McLaren+2.542 74

8 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.648 48

9 Sebastian VETTEL Ferrari+2.652 40

10 Nicholas LATIFI Williams+3.272 44