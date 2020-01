Formule 1 : Red Bull vise plus de 5 victoires en 2020

Suivant sa logique de retour progressif au sommet avec Honda, Red Bull Racing revoit encore ses objectifs sportifs à la hausse. En effet, le Dr Helmut Marko veut voir gagner ses monoplaces (ou plutôt, celle de Max Verstappen, l’on imagine…) au moins à cinq reprises dans le courant de la saison 2020 de Formule 1. Minimum…

Red Bull vie le titre en Formule 1 et en 2020

C’est dans le cadre d’un entretien accordé à nos confrères de Motorsport-Total qu’Helmut Marko a fait part de ses ambitions, à l’égard du team Red Bull Racing cette saison. Aussi, l’intéressé a reporté ses précédents objectifs tout en indiquant qu’ils devraient être impérativement respectés pour espérer jouer le titre de champion du monde de Formule 1 :

« Je m’attends à au moins cinq victoires« a-t-il déclaré. Au final [en 2019], il n’y en a eu « que » trois grâce au succès de Max Verstappen à Spielberg, Hockenheim et Sao Paulo. En 2020, cependant, ce doivent être les cinq victoires de course promises si nous voulons avoir une chance de remporter le championnat du monde. »Nous voulons nous battre pour la Coupe du Monde et nous savons que nous devons être compétitifs avec le châssis dès le départ, donc dès la première course« , a déclaré l’Autrichien à Motorsport-Total.com

Un objectif qui parait accessible, d’après ce que nous avons observé la saison passée. Mais qui dépendra aussi et surtout du degré de forme des écuries Mercedes et Ferrari. Deux formations susceptibles de ne laisser que des miettes à leurs concurrentes, ces prochains mois…