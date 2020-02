Formule 1 : Renault, débuts prometteurs pour Ricciardo

Après le retour déjà très positif émanant d’Esteban Ocon c’est au tour du second pilote du Renault F1 Team de donner un avis positif sur la R.S20. Et, après trois jours de tests sur le circuit de Barcelone la semaine dernière, il semblerait que l’écurie tricolore engagée en Formule 1 soit sur la bonne voie.

Renault : Ricciardo satisfait jusqu’ici

Suivant l’avis positif d’Esteban Ocon, Daniel Ricciardo a vanté les progrès réalisés par son écurie, Renault. Outre la fiabilité -jusque-là- de sa monoplace, l’Australien estime que la monoplace a progressé. A quel point ? L’intéressé ne se mouille pas trop, évoquant légitimement les difficultés à comparer, à ce stade de l’année.

«C’est agréable de reprendre le volant et je me suis tout de suite senti à l’aise, ce qui est positif. De toute évidence, Esteban avait bien préparé la voiture ce matin et je suis plus ou moins rentré dans le rythme dès que cela a été mon tour l’après-midi. Il y a des améliorations sur la monoplace, nous l’avons évidemment beaucoup changée visuellement et c’est assez évident lorsque l’on regarde le museau. Les progrès sont là, et c’est ce que nous visons en fin de compte. Il est encore trop tôt pour faire des comparaisons, mais notre fiabilité était assez bonne et je dirais que c’est prometteur. On ne peut jamais trop en demander dès le premier jour, donc je suis ravi. » (source)

Reste à confirmer tout cela lors des ultimes journées de tests à partir de mercredi prochain. Car, cette-fois, la quasi-totalité des équipes devraient dévoiler leurs cartes en réalisant des tours rapides, afin de préparer le Grand-Prix d’Australie de Formule 1. Nous saurons alors, où se situent les Renault face aux Mclaren (rivales directes des monoplace d’Esntone), en particulier.