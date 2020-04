Formule 1 : Renault F1 annonce du chômage partiel

Comme n’importe quelle autre entreprise, Renault subit la crise liée au confinement de plein fouet. Aussi, la division Formule 1 vient d’annoncer de nouvelles mesures, en marge de celles imposées par le gouvernement. L’objectif étant, évidemment, de perdre le moins d’argent possible. D’ailleurs, l’on peut se demander si l’avenir de l’écurie de course dans la catégorie reine n’est, d’ores et déjà, pas compromis.

Renault F1 : horaires à temps partiel pour Viry

Pour Viry-Châtillon, Renault Sport Racing a décidé d’utiliser un horaire à temps partiel à partir du 6 avril pour une durée provisoire de 12 semaines. Cette période peut être réduite ou prolongée en fonction de l’évolution de la situation. Cette décision a été prise en concertation avec les représentants des salariés et a été soutenue par un accord de solidarité visant à protéger l’entreprise et ses salariés. Pour les activités non couvertes par l’arrêt de la FIA les travaux reprendront en fonction des conditions sanitaires et des besoins de l’entreprise.

« Les conditions très difficiles que nous traversons sur le plan humain et sanitaire et le strict respect des consignes de confinement en France et en Angleterre, ainsi que dans la majeure partie des pays organisateurs de Grand Prix, ne permettent pas encore de mesurer l’impact sur notre discipline. Il est donc indispensable d’avoir recours à toutes les mesures qui s’offrent à nous afin de traverser au mieux cette période prolongée d’incertitude et d’inactivité tout en préservant l’ensemble de notre équipe, que nous avons construite au cours des quatre dernières années » a déclaré Cyril Abiteboul, dans un communiqué officiel émanant de Renault F1.