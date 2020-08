Formule 1, Renault F1 et Ocon dans la bataille en Angleterre

Si les Renault n’ont pas forcément impressionné, sur le circuit de Silverstone en qualifications, les deux pilotes sont toutefois parvenus à hisser leurs monoplaces dans le top dix. Ainsi, Daniel Ricciardo s’offre la 8ème place sur la grille de départ tandis qu’Esteban Ocon, 9ème, se classe meilleur Français de la séance.

Renault F1 : du mieux en course ?

En plaçant ses deux pilotes dans le top dix, l’écurie Renault F1 a probablement atteint ses objectifs, jusqu’ici. Car entre les Mercedes, les Red Bull, les Mclaren, les Racing Point et les Ferrari, il n’y a pas beaucoup de place pour se positionner plus haut sur la grille. A ce titre, le simple fait d’avoir devance une Ferrari (Vettel) et une Red Bull (Albon), doit déjà constituer un motif de satisfaction.

« Je suis content de ma huitième place aujourd’hui, surtout dans des conditions assez difficiles. C’était un tour propre, sans erreur, rien de trop spectaculaire, mais assez bon pour la huitième place et tout près de la septième. C’était assez proche là-bas avec quelques-uns d’entre nous à une demi-seconde l’un de l’autre. Nous avons été dans et autour du top 10 tout le week-end, donc nous pouvons être satisfaits de la performance d’aujourd’hui. La course de demain sera intéressante, surtout dans la bataille pour la sixième ou peut-être la cinquième position. Nous commençons avec les Softs, comme la plupart des gens autour de nous, nous verrons donc ce que nous pouvons faire. La cible est de ramener de bons points« . Sentiments positifs, donc, pour Daniel Ricciardo, qui rappelle les faibles écarts entre plusieurs monoplaces dans le top dix.

Un bilan positif globalement partagé avec Esteban Ocon : « C’était une bonne qualification dans l’ensemble. Ce fut une session très positive, en particulier Q1 et Q2, où nous étions assez à l’aise. Nous avons un peu perdu dans la troisième phase, nous allons donc revoir ce qui s’y est passé. Je suis satisfait des progrès depuis la Hongrie et nous devons continuer. Nous semblons avoir un meilleur rythme le dimanche, et les qualifications ont été le domaine où nous avons dû trouver le plus d’améliorations. Je pense que demain sera bon, nous sommes dans le top 10 et nous avons une bonne opportunité pour quelques points décents« .

Les deux pilotes paraissent donc miser sur la course, qui devrait permettre au losange -selon eux- de réaliser un meilleur résultat encore. A suivre…