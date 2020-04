Formule 1 : Renault F1, Ocon va succéder à Grosjean, cette année

Mine de rien le nombre de pilotes tricolores ayant oeuvré pour l’écurie Renault F1, en Formule 1, demeure assez restreint. Surtout ces dernières années. Ainsi, pour retrouver un pilote national au volant d’une voiture au losange, il faut remonter à 2009, avec Romain Grosjean.

Renault F1 : Grosjean et Alesi, les deux derniers, avec podiums à la clé

Si Romain Grosjean avait profité de quelques piges avec Renault en Formule 1, en 2009, ce n’est que deux saisons plus tard que le tricolore revenait aux affaires, dans la même structure, nommée Lotus F1. Après le retrait de la firme de Viry Châtillon en tant qu’équipe. Structure avec laquelle l’intéressé réalisait une belle campagne, riche de 10 podiums, jusque fin 2015. 2015, c’est donc la dernière fois qu’une monoplace propulsée par un moteur Renault était pilotée par un pilote issu de l’hexagone…

Avant lui, il faut remonter beaucoup plus loin pour trouver un certain Jean Alesi, en 1997. Au volant de la Benetton Renault, l’Avignonnais avait terminé 3ème ex-aequo (mais classé 4ème au nombre de victoires, derrière Coulthard) du championnat du monde de F1, cette année, glanant une pole position et 5 podiums.

Esteban Ocon : difficile héritage

En clair, les deux derniers pilotes à avoir conduit une F1 propulsée par le losange ont obtenu de bons résultats. Alors Esteban Ocon sera-t-il en mesure de succéder avec brio aux deux hommes cités précédemment ? Difficile à imaginer pour l’instant, compte-tenu de la hiérarchie actuelle dans la catégorie reine. D’autant qu’actuellement, l’écurie d’Enstone est loin de se battre dans le haut du tableau.

Alors, il faudra que le constructeur Français passe un important pallier pour permettre à Ocon de viser podiums et poles à court terme. Evidemment, l’introduction du nouveau règlement pourrait l’y aider. Mais avec la crise du coronavirus, ce dernier pourrait être encore repoussé. Difficile challenge, donc, que celui auquel Esteban Ocon s’apprête à se confronter. Mais ne dit-on pas chez nous « impossible n’est pas Français » ? A suivre…