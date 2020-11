Formule 1 : Renault F1 s’est bien sortie du piège glissant d’Istanbul

Au final, l’écurie Renault F1 s’est plutôt bien sortie du piège des qualifications, au Grand-Prix de Turquie de Formule 1. Sachant qu’à l’issue des essais libres 1 et 2, les choses ne se présentaient pas forcément bien. Résultat, en décrochant les 5ème et 7ème places, l’équipe au losange a réussi un joli coup. Du moins, face à Mclaren.

Renault F1 devant Mclaren mais derrière Racing Point

Oui, Renault, dans l’absolu, s’est plutôt bien tirée de cette piégeuse qualification, à Istanbul. Notamment au regard de la contre-performance de l’une de ses concurrentes, Mclaren, donc les deux monoplaces s’élanceront hors du top 14. Et puis, dans ces conditions, les accidents et autres casses sont menaçants. Mais là encore, les deux pilotes ont évité le pire, en réalisant des temps corrects, sur cette piste mouillée. Positionnés respectivement aux 5ème et 7ème rangs, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon peuvent donc être satisfaits.

Oui mais…Problème, devant, ce sont les Racing Point qui ont réalisé une énorme performance. Pole position pour Lance Stroll, troisième place sur la grille pour Sergio Perez, voilà de quoi inquiéter Renault au classement, si ce résultat se transformait en course. Sachant que l’équipe rose ne pointe qu’à un point de la formation française, au classement des constructeurs. Néanmoins, sur une piste qui devrait à nouveau être glissante (avec ou sans pluie), il se pourrait que le Grand-Prix de Turquie 2020 de Formule 1 tourne à la loterie…

Reste, donc, à croiser les doigts pour que le Team Renault soit en veine, aujourd’hui…

Daniel Ricciardo, R.S.20-01 #3 – Q : 5e en 1’51’’595 – EL3 : 11e en 1’58’’475

« Je pensais qu’hier était unique, mais ça l’était encore plus aujourd’hui ! C’était de loin les conditions les plus glissantes que nous ayons jamais connues en Formule 1. C’était si imprévisible que je comparerais cela à du drift. Il n’y avait aucun signe pour savoir où l’adhérence se trouvait dans les virages et je n’avais presque aucune sensation. Je n’ai pas joué mon va-tout en Q1 et j’ai continué à grignoter du temps tout au long des Q2 et Q3. Cette cinquième place est donc un bon résultat. C’est tellement plus éprouvant mentalement quand les conditions sont ainsi. Je suis presque convaincu que je ne cligne pas des yeux pendant un tour. La course sera intéressante demain, que le temps soit sec ou non ! »

Esteban Ocon, R.S.20-05 #31 – Q : 7e en 1’52’’622 – EL3 : 4e en 1’53’’897

« C’était assez piégeux dans ces conditions très glissantes. C’était peut-être les conditions les plus difficiles de ma carrière, mais tout le monde est logé à la même enseigne et nous avons essayé d’extraire le maximum de la voiture. Je crois que nous avons bien réussi la Q1 et la Q2, mais moins la Q3. Nous avons probablement pris la mauvaise décision en commençant avec les intermédiaires et non en pluie et je pense que nous aurions pu être dans le top cinq. C’était un bon tour pour être septième, mais je n’en ai eu qu’un à l’attaque avec ce train. Avec quelques tours de plus, j’aurais peut-être pu mieux faire. Il y aura de nombreuses opportunités demain. Nous ne connaissons pas encore la météo, donc attendons de voir. »

Alan Permane, directeur sportif

« Nous sommes satisfaits de la séance de qualification d’aujourd’hui avec nos deux pilotes dans le top dix. Ce n’est jamais facile dans ces conditions, et encore plus quand le choix entre les pneus pluie et intermédiaires se joue à peu de choses. Cela rend la stratégie très délicate. Nous avons essayé les intermédiaires avec Esteban en Q3, mais ils n’ont pas fonctionné donc nous l’avons rappelé pour chausser les pluie. Nous sommes satisfaits de cette journée et nous avons hâte d’être à la course demain, qu’importe les conditions ! »