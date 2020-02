Formule 1 : Renault leader à mi-journée, nouveau record à la clé !

Essais F1 de Barcelone 2, jour 3, mi-journée– C’est par le biais de Daniel Ricciardo que le losange a brillé, ce matin, à Barcelone. Et cette-fois, cela commence à compter ! En effet, en cette ultime journée de tests, nombre de pilotes ont passé les gommes les plus tendres, afin de réaliser un ou plusieurs tours de qualifications. Et à ce petit jeu, Renault a semblé très à l’aise. Reste à savoir quelles quantités d’essence étaient embarquées dans chacune des monoplaces.

Renault et Ricciardo devant Ferrari et Mercedes

Quel crédit apporter à ce très bon tour réalisé par Daniel Ricciardo, ce matin ? Car l’Australien vient tout de même de signer le meilleur temps de la semaine, à une demi-seconde du record absolu, réalisé par Bottas cette année. Mais c’est surtout au niveau des quantités d’essence que l’on peut douter. Car voir une Renault devancer une Ferrari qui confirme sa progression (Charles Leclerc) puis une Mercedes (Lewis Hamilton) d’un dixième, à pneus égaux, cela a de quoi surprendre !

D’autant que derrière, de nombreuses autres équipes ont pris la piste en conditions qualifications. A l’image de Perez (4ème), Russel (6ème), Kvyat (7ème), Raikkonen (9ème) ou encore, Albon (Red Bul). Notons aussi la 8ème place de Romain Grosjean, à plus de 7 dixièmes mais en pneus médiums. Nous verrons peut-être cet après-midi ce que la Haas a réellement dans le ventre, avec Kevin Magnussen, susceptible de chausser les tendres. Par ailleurs, après les ennuis mécaniques d’hier, Mercedes a rattrapé du temps perdu en alignant les tours avec Lewis. Le Britannique a été le plus assidu en piste jusqu’ici avec près de 88 boucles couvertes.

Désormais, restent 5 heures de roulage pour, souhaitons-le, voir l’ensemble des équipes passer en mode qualification, afin qu’une hiérarchie plus claire émerge de ces essais de Barcelone. Voici les chronos de ces essais F1 du vendredi, à mi-séance.

1 Daniel RICCIARDO Renault1:16.276 65

2 Charles LECLERC Ferrari+0.084 76

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.134 90

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.382 43

5 Carlos SAINZ McLaren+0.544 65

6 George RUSSELL Williams+0.595 43

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.638 59

8 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.761 86

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.139 62

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.527 59