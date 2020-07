F1 : Renault ne veut pas d’Alonso ! Mais Vettel les intéresse…

Au moins, les choses sont désormais claires. Dans un entretien accordé à nos confrères de l’Equipe, Cyril Abiteboul s’est exprimé au sujet du remplaçant hypothétique de Daniel Ricciardo. Et parmi les candidats possibles, deux noms ont été écartés de façon nette et sans bavure. Et notamment celui de Fernando Alonso, qui ne rejoindra pas le losange, en 2021.

Abiteboul dit non à Alonso et Bottas…

Avec un simple, bref et cinglant « non », le Team Principal de Renault F1 a mis fin aux espoirs des très nombreux supporters de Fernando Alonso. Même réponse négative concernant Valtteri Bottas, qui ne disposera donc pas de porte de sortie chez le constructeur tricolore, en cas de fin de parcours avec Mercedes.

…mais « oui » à Vettel !

En revanche, visiblement, le profil d’un Sebastian Vettel « motivé » l’intéresse : « Je ne rentrerai pas dans les considérations économiques même si nos priorités sont désormais d’investir dans l’infrastructure. Vettel est quelqu’un de libre. Et un Vettel extrêmement motivé nous intéresse forcément« . Une déclaration qui arrive plusieurs semaines après que Sebastian est écarté la piste Renault, quant à son avenir. Néanmoins, la fin de la saison 2020 approchant, peut-être que l’Allemand changera d’avis. Surtout si le losange venait à réaliser un pas en avant cette année. A suivre, donc…

source (BFMTV)