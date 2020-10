Formule 1 : Renault pas au niveau à Portimao, mais l’espoir reste de mise

Alors que l’écurie Renault restait sur une excellente série depuis plusieurs Grand-Prix, en termes de performance pure, au Portugal, le récital s’est arrêté. En effet, sur le circuit de Portimao, la formation au losange est apparue moins à l’aise. En cause notamment, la problématique des pneus, difficiles à faire monter en température.

Renault F1 : Ricciardo 10ème sans avoir combattu

Si les Renault n’étaient clairement pas à l’aise samedi dernier, au Portugal (Autodrome d’Algarve), il y avait matière à faire mieux. En particulier du côté de Daniel Ricciardo. Effectivement, l’Australien s’était qualifié pour la Q3 avant de commettre une erreur qui allait avoir raison de sa présence dans la dernière partie des qualifications. Ce en raison d’un aileron arrière endommagé. Dès lors, difficile de savoir ce que vaut vraiment sa monoplace…

Quoiqu’il en soit, l’intéressé reste confiant quant à sa capacité à signer un bon résultat cet après-midi.

« Il est difficile de trouver le bon équilibre sur cette piste d’autant que les températures et le vent ont beaucoup changé depuis ce matin. Nous avons eu un petit problème avec le DRS à la fin de la troisième session d’essais libres et je pense que notre rythme sur un tour n’était pas à son meilleur niveau ce week-end. Nous avons passé Q1, mais c’était vraiment serré entre plusieurs voitures en Q2, puis j’ai eu mon tête-à-queue en fin de séance. Je crois que la monoplace avait davantage de potentiel, donc c’est dommage que nous n’ayons pas pu sortir tenter notre chance en Q3. Les gars ont toutefois fait tout leur possible. Tout reste à jouer demain, donc voyons ce que nous pouvons faire ! »

Esteban Ocon mise sur le départ

De son côté qualifié 11ème, à un souffle de la Q3, Esteban Ocon espère quant à lui réaliser un bon départ, pour réussir un bon résultat à Portimao.

« C’est dommage de sortir dès la Q2. Nous sommes un peu en difficulté avec la voiture depuis le début du week-end. Nous avons réussi à faire de bons tours dans la matinée, mais la recherche de l’équilibre parfait est difficile ici et cela semble être le cas pour tout le monde. Le vent s’est également levé et le temps a un peu changé par rapport à ce matin, donc je pense que cela a encore plus difficile en qualifications. Attendons de voir ce que nous pourrons faire demain. Nous avons le libre choix des pneus et nous pouvons toujours faire quelque chose de bien si nous prenons un bon départ. »