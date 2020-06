F1 : Renault pense que les écuries clientes seront moins soutenues en 2022

Alors que la nouvelle réglementation de 2022 va probablement redistribuer les cartes, Cyril Abiteboul voit le vent tourner pour les écuries clientes. Car selon le patron de l’écurie de F1 Renault, les grands constructeurs se méfieront d’avantage de leurs « clients » ou « partenaires ». Une réflexion assez intéressante, sur laquelle il faudra aussi se pencher, effectivement…

Renault F1 bientôt débarrassée des clients « gênants » ?

C’est dans les colonnes de Motorsport-Total que Cyril Abiteboul a évoqué une possible modification des relations constructeurs/clients, dans un futur proche. Précisément du fait de l’entrée en vigueur d’un nouveau plafond budgétaire, de nature à équilibrer les forces en matière de budget : « Maintenant que nous avons une limite budgétaire suffisamment basse pour que la base de départ soit beaucoup plus compétitive, je suis curieux de voir ce qui va arriver concernant la collaboration entre les équipes« […]

Le Team Principal de Renault F1 précise ses propos : « Tout le monde sera une menace pour tout le monde, c’est la clé. Et ceux qui en bénéficieront sont les fans. Le modèle que nous avions jusqu’à maintenant […], avec un système à deux classes qui protège trois équipes, n’existera plus« .

Clairement, Abiteboul soulève un problème potentiel, notamment pour une formation comme Racing Point (que Cyril cite comme exemple), qui deviendra bientôt Aston Martin. Une structure susceptible de grandir et de devenir menaçante pour Mercedes. Aussi, comme le sous-entend le Français, il y a fort à parier que la fourniture de nombreuses pièces -voire d’un châssis- ne sera plus à l’ordre du jour en 2020. Et puis une Aston Martin qui battrait une Mercedes avec un moteur Mercedes, cela fera désordre, non ?

