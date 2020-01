Formule 1 : Renault s’estime devant Mercedes

Rémi Taffin estime que Renault a progressé de manière indéniable du côté moteur en 2019. Ferrari, Mercedes et le losange sont environ au même niveau.

Directeur technique moteur de Renault F1, Rémi Taffin est bien placé pour savoir que l’équipe française a vécu une saison 2019 difficile. Malgré tout, ce dernier estime que le losange a énormément progressé du côté du moteur. Comblant presque totalement l’écart avec les meilleurs, comme il l’a confié dans des propos rapportés par Nextgen Auto :

« Nous nous battons de près avec Mercedes et Ferrari, sur le plan de la performance moteur. Mercedes est un peu derrière nous, Ferrari un peu devant. Honda est un pas derrière. Nous ne parlons plus de différences de 70 chevaux aujourd’hui. Ferrari, Mercedes et nous-mêmes sommes regroupés dans un écart se situant entre 10 et 15 chevaux. Chez Honda, ils sont peut-être 20 ou 30 chevaux derrière. »

Une réalité plus difficile pour Renault

Un élément qui est des plus intrigants, puisque Renault était en véritable difficulté quant à sa puissance les années passées. D’autant que le constructeur français, lâché par Red Bull et Toro Rosso, n’a plus que McLaren et son équipe pour développer son power unit. Rémi Taffin estime toutefois que cela ne ralentit pas la progression des équipes de Viry-Chatillon :

« L’avantage d’une équipe cliente est d’avoir plus d’expérience sur la fiabilité du moteur. Avec quatre voitures en piste, vous avez deux fois plus de chances d’identifier les problèmes. Mais nous ne gagnons rien en termes de développement. Nous développons une unité de puissance pour s’adapter à notre voiture. Il n’est pas possible d’avoir deux développements en parallèle. »

Rappelons que Renault a terminé au 5e rang du classement Constructeurs en 2019. Battu par McLaren, qui utilise pourtant le même moteur, le losange devra prouver sa progression l’an prochain. A moins qu’il n’attende 2021, ce dernier s’estimant être le mieux placé face aux nouvelles règlementations.