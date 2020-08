Formule 1 : Renault stoppé à Barcelone

Comme au terme des qualifications, Esteban Ocon gardait un ton fataliste. « Nous n’aurions pas pu faire grand-chose de plus aujourd’hui. La voiture ne se comportait pas comme nous le voulions et nous manquions d’adhérence et d’équilibre. Le Français se faisait toutefois remarquer grâce à de belles actions, dans un Grand Prix assez plat. « J’ai eu des batailles amusantes en piste aujourd’hui et j’ai réalisé quelques dépassements, donc c’est un point positif sur lequel nous pouvons nous appuyer.

À la porte des points en qualifications et en course, Daniel Ricciardo se disait déçu du week-end. « C’était une course assez dure et cela l’était tout autant de faire fonctionner la stratégie à un seul arrêt, expliquait the Honey Badger. C’est évidemment un peu décevant, car nous sommes venus ici en espérant beaucoup (…) Nous ne nous attendions pas à connaître un week-end difficile, mais c’était très serré en piste. »

Après ce Grand Prix d’Espagne, Ricciardo et Ocon figurent désormais respectivement au 10e et au 12e rang au classement Pilotes. Renault est 6e du côté des Constructeurs, avec 36 unités. La prochaine épreuve de la Formule 1, en Belgique, sur un tracé bien moins tortueux, pourrait toutefois sourire aux équipes de Viry-Châtillon.

