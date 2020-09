Formule 1 : Renault veut placer Alonso dans sa F1 à Abu Dhabi

La question avait déjà été mise sur la table, au moment de l’annonce de la signature de Fernando Alonso chez Renault, il y a quelques semaines. Et à ce moment-là, rien n’était vraiment prévu allant dans ce sens. Pourtant, désormais, le pilote ibérique souhaiterait piloter la monoplace actuelle. Sans doute dans le but de disposer d’une référence et de donner son avis aux ingénieurs, dans l’optique de préparer 2021. Sachant que peu de choses changeront sur la version de l’an prochain, eu égard au nouveau règlement.

Fernando Alonso en a envie…et Renault aussi !

Ce serait donc à l’occasion des tests d’Abu Dhabi, juste après le dernier Grand-Prix de l’année, que Fernando Alonso souhaiterait prendre le volant de la Renault. Volonté partagée, semble-t-il, par Cyril Abiteboul : « Initialement, c’était ‘Je piloterai quand le moment sera venu’. Mais j’ai désormais le sentiment qu’il a vraiment envie d’y aller, même avec la voiture actuelle. Nous étudions donc l’opportunité de le faire, mais c’est très sensible. Je ne parle pas de séances d’EL1, car franchement il n’a pas besoin de ça, il n’a pas besoin de l’exposition des EL1. Et nous, nous en avons clairement besoin pour nos réglages. Mais nous aimerions le voir car je sens qu’il en a très envie« , a récemment déclaré le Team Principal tricolore, dans un entretien accordé à nos confrères de Motorsport.

Et il y a fort à parier que les récentes performances de Renault, notamment à Spa et au Mugello, ont suscité l’envie de repiloter plus tôt, chez Alonso. En revanche, le fait de laisser un baquet au double champion du monde de Formule 1, pendant des essais libres 1, ans le cadre d’un Grand-Prix, a toujours été totalement exclu. Bonne nouvelle pour Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, qui ont besoin de roulage, afin de comprendre d’avantage leurs monoplace. Reste maintenant à définir quel sera l’avis de la FIA sur un potentiel retour, plus tôt que prévu, d’Alonso. Une chose est sûre, en termes de retombées, cela ne ferait de mal à personne…