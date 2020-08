Formule 1 : Ricciardo et Ocon dans le top six mais pas de pronos chez Renault

Assurément, l’écurie Renault F1 a réalisé une belle séance de qualifications, samedi dernier à Spa. Toujours plus à l’aise sur les circuits nécessitant peu d’appui aérodynamique, la marque au losange est parvenue à positionner ses deux pilotes (Ricciardo et Ocon) dans le top six. De quoi nourrir quelques espoirs, à plusieurs heures du départ du Grand-Prix de Belgique de Formule 1 cuvée 2020.

Spa : Ricciardo et Ocon confiants

4ème sur la grille de départ, Daniel Ricciardo semblait presque déçu de ne pas avoir fait mieux, en battant Max Verstappen. Néanmoins, l’Australien reste satisfait des progrès réalisés chez Renault, chose qui lui donne de bons espoirs pour la course, quelque que soit la météo à venir : « Je suis très content des qualifications d’aujourd’hui. Nous étions si proches d’être dans les trois premiers, mais Max m’a finalement eu pour quelques dixièmes. Mon tour était propre et probablement aussi bon qu’il pouvait l’être. J’ai tout donné et cette deuxième ligne est une belle récompense. La voiture fonctionne bien avec un niveau moindre d’appuis et c’était la même chose l’an passé. Cela s’annonce intéressant demain. Nous avons un bon rythme sur le sec, mais nous avons déjà montré que nous n’étions pas mal non plus si la piste est mouillée. S’il pleut, cela créera davantage d’opportunités, donc nous tenterons d’en profiter et de faire de notre mieux, quelles que soient les conditions« .

Un peu plus loin dans le classement mais bien placé également (6ème), Esteban Ocon paraissait lui aussi satisfait de son résultat, après quelques moments difficiles cette année, en termes de performance pure : « C’est plutôt bon depuis le début du week-end et nous semblons performants avec une voiture ayant un comportement plus sain que sur les dernières courses. Tous les changements que nous avons apportés avant cette semaine nous ont donné confiance et nous avons vu que cela fonctionnait bien en piste. Cela fait du bien et j’en suis ravi. Nous avons une belle occasion demain. Il y a des risques de pluie, donc cela pourrait être intéressant et nous donnerons tout pour obtenir un bon résultat d’équipe« .

C’est donc une atmosphère positive qui semble régner chez Renault F1. Cependant, personne ne se risque à évoquer ce fameux podium, que les supporters attendent avec impatience. Gageons qu’en cas de pluie, Ricciardo comme Ocon, tenteront leur chance, si elle se présente…En revanche, sur le sec, si le trio de tête ne connait pas de problèmes, les monoplaces tricolores n’auront sans doute pas leur mot à dire.