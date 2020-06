Les risques de pluie s’éloignent pour le GP d’Autriche 2020

Comme quoi, avec la météo sur 7 jours…Fin de semaine dernière, selon les derniers bulletins météorologiques, nous nous faisions vent de conditions climatiques difficiles, pour le premier Grand-Prix de la saison, en Autriche. Mais entre-temps, la météo a évolué, semblerait-il. Voyons donc ce que nous réserve ce GP d’Autriche 2020.

GP d’Autriche : de la pluie uniquement aux libres 2 ?

Si de la pluie est toujours attendue, en particulier vendredi, sur le circuit du Red Bull Ring, les risques d’averses pour les qualifications et la course se sont estompés. En effet, le samedi, quelques gouttes seraient attendues tôt le matin. Ce qui signifie que la piste devrait sécher d’ici les essais libres 3. Toutefois, certains bulletins annoncent toujours de possibles gouttes juste avant la qualification. Méfiance, donc. Puis, le lendemain, les précipitations prévues n’interviendraient pas avant la fin de soirée. Chose qui épargnerait donc le départ de la course et son déroulement global.

Concernant vendredi, les écuries pourraient disposer d’une séance sur le sec, chose essentielle après une pause aussi longue. Surtout que des évolutions doivent être validées dans plusieurs équipes, en amont du Grand-Prix. Et bien en principe, le matin, malgré un ciel couvert, il ne devrait pas pleuvoir. Néanmoins, pour les libres 2, des gouttes sont annoncées en cours de séance.

Restons toutefois vigilants compte-tenu des difficultés à prévoir la météo dans une région montagneuse comme celle de la Styrie.

source