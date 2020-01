Formule 1: Robert Kubica rejoint Alfa Romeo

Les rumeurs le voyaient chez Haas ou Racing Point, mais c’est finalement pour Alfa Romeo que Robert Kubica sera pilote de réserve en 2020. Le Polonais, de retour en F1 l’an passé après son grave accident de rallye en 2011 ne vient toutefois pas seul chez Alfa Romeo. Avec lui, son partenaire PNK ORLEN devient aussi « co-sponsor titre » de l’écurie italienne. Ce qui formera dès 2020 le team Alfa Romeo Racing ORLEN. Rappelons qu’à part Robert Kubica, le line-up de pilotes reste inchangé. Puisque Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi emmèneront la future C39 dans les Grands Prix de la saison 2020.

Breaking news! 🗞️ The eagle soars as PKN ORLEN joins Alfa Romeo Racing as Official Co-Title Sponsor 👏

Read more 📲 https://t.co/FfmpxWMCxx@PKN_ORLEN @TeamORLEN#GetCloser #AlfaRomeoRacing #ORLEN pic.twitter.com/vtkVXjvhy8

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) January 1, 2020