Formule 1 : Romain Grosjean satisfait de sa Haas, Steiner aussi

Chez Haas F1, le moral est au beau fixe. Car même si les deux monoplaces se battent toujours à l’arrière, avec les Williams et les Alfa Romeo, des progrès ont été observés. Tout d’abord en termes de fiabilité. Mais aussi en matière de performances. Si bien que le patron vise la Q2, cet après-midi. De son côté, Romain Grosjean est satisfait du travail accompli. Bien qu’il faille encore, selon lui, trouver de la performance, d’ici la course.

« C’était un bon vendredi. Vous savez, P13, P15, ce sont les positions pour lesquelles nous nous battons. La voiture était absolument « méga » depuis le matin. Nous avons contourné des conditions difficiles avec les pneus chauds et plus tendres, puis le vent s’est également un peu levé cet après-midi, ce qui a rendu les choses un peu plus intéressantes. Globalement, je suis très satisfait de la voiture. je pense que nous avons fait du bon travail; Je pense que nous allons dans la bonne direction. J’espère que nous pourrons en trouver un peu plus pour la course de dimanche. Nous savons ce que nous avons avec notre package [qui n’évolue pas] et nous poussons toujours aussi fort que possible« .

Des propos encourageants, qui démontrent une fois encore que Romain Grosjean paraît avoir passé un cap, en matière d’approche psychologique des week-ends mais aussi, de communication. Le Français serait-il sur la bonne voie, dans l’optique de rebondir cette année ? C’est tout le mal que nous pouvons lui souhaiter…

« Hopefully tomorrow we can make another step and get into Q2 in qualifying – that’s our aim. Everybody’s working hard to achieve that.”

