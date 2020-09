Formule 1 : Ross Brawn fait la leçon à Lewis Hamilton

Et ça continue ! Après les propos de Lewis Hamilton, dans la foulée de l’arrivée du Grand-Prix de Russie de Formule 1, les réactions s’enchaînent. Et pas majoritairement en faveur du pilote britannique. En effet, après Marc Surer, c’est au tour de Ross Brawn de recadrer le pilote concerné. En cause, ses propos accusant indirectement les pouvoirs sportifs de vouloir l’empêcher de gagner.

Ross Brawn compréhensif, mais ferme

Ross Brawn a rapidement réagi, après les commentaires de Lewis Hamilton, qui a pris le parti d’accuser la Direction de course plutôt que de se remettre en question, si tant est qu’il aurait du le faire : « Lewis a eu de la malchance lors des derniers Grands Prix, avec des pénalités à Monza et Sotchi. Personnellement, je panserais mes plaies et je réfléchirais à la manière dont je pourrais éviter de tels incidents à l’avenir. Je sais que c’est ce que l’équipe va faire. Je connais beaucoup de gens depuis mon passage là-bas, et ils reconnaîtront qu’ils ont fait des erreurs. La malchance et les erreurs, ça arrive. Ce qui compte, c’est la manière dont on y répond. C’est facile de penser que le monde est contre vous, mais il y a presque toujours quelque chose que vous auriez pu faire différemment et dont on peut tirer les leçons ».

Des propos qui ont du sens, mais reste à définir comment les principaux intéressés les prendront, qu’il s’agisse d’Hamilton ou de Mercedes. Sachant que la suspicion a toujours fait partie de la Formule 1, surtout lorsque des sanctions visaient des écuries dominatrices. Ferrari, Williams, Mclaren ou encore, Benetton, ont déjà connu pareille situation, par le passé…