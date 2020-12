Formule 1 : Russell envisage le baquet Mercedes dès 2021 !!

Etrange intervention que celle de George Russell, qui vient d’évoquer sa position en Formule 1, sur l’échiquier Mercedes. En effet, le Britannique a fait part de son envie de provoquer « des maux de tête » à Toto Wolff, concernant son prochain choix de pilotes. Sauf que l’Anglais évoque « l’avant » 2022 dans ses propos, sous-entendant qu’il convoite ce volant pour la saison prochaine.

Formule 1 : Russell chez Mercedes l’an prochain, la surprise du chef ?

Comme l’a rappelé Toto Wolff, George Russell est actuellement sous contrat avec l’écurie Williams, jusqu’à l’année prochaine. Néanmoins, le Britannique semble croire en ses chances de piloter dès 2021 pour l’écurie Mercedes. A la place d’un Valtteri Bottas qui serait finalement écarté, malgré l’existence d’un contrat en bonne et due forme ? A moins que George ne pense au baquet de Lewis Hamilton, qui n’a toujours pas été confirmé à cette heure ?

« Cela a été un excellent week-end de validation, confirmant qu’en fait, nous avons probablement fait du très bon travail avec les Williams cette année. Du point de vue de Toto, j’espère que je lui ai donné mal à la tête, pas seulement pour 2022, peut-être plus tôt. »

Des propos suffisamment équivoques…Néanmoins, l’on imagine mal Toto Wolff se séparer de Bottas alors qu’il reste son agent…Et puis, un duo Hamilton/Russell semble l’inquiéter, avec ce spectre du passé et de la guerre fratricide entre Lewis et Nico Rosberg, qui avait donné pas mal de sueurs froides aux cadres de l’équipe allemande. Alors, existe-t-il une opportunité à saisir, du côté de la place de Lewis Hamilton ? Avec une retraite surprise du Britannique ? On a du mal à y croire, mais la Formule 1 réserve toujours son lot de surprises.

source