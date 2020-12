Formule 1 : Russell pénalisé par les commissaires mais il conserve ses points

Il aurait été vraiment dur, pour George Russell, d’à nouveau payer le prix de l’erreur de son équipe, après l’arrivée du Grand-Prix de Sakhir de Formule 1…Et en même temps, comment en vouloir à Mercedes, qui lui a donné l’occasion de batailler pour la première fois pour une victoire ? Toujours est-il que malgré la permutation de ses pneus avec ceux de Bottas, l’Anglais s’en est sorti sans perte de points.

C’est une sanction financière qui a été décidée par les commissaires du Grand-Prix de Sakhir de Formule 1, dimanche soir dernier, après l’arrivée. Sous investigation en raison de l’erreur de son équipe qui, suite à la confusion, lui avait passé les pneus avant de son coéquipier, le pilote Britannique George Russell n’a pas été pénalisé personnellement.

Ainsi, il conserve sa neuvième place synonyme de deux points, de même que l’unité attribuée au titulaire du meilleur tour en course. De quoi le consoler de la perte de la victoire qu’il aurait amplement mérité. En effet, le pilote anglais vient là de marquer ses premiers points dans la catégorie reine du sport automobile. De quoi se préparer à une saison (difficile) avec Williams en étant libéré d’un poids. Sachant que l’intéressé disposera peut-être d’une nouvelle opportunité à Abu Dhabi, dans le cas où Lewis Hamilton serait à nouveau contrôlé positif au COVID-19.

George Russell’s reaction after his debut race for @MercedesAMGF1 ends in disappointment#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/NXE9dCuqiA

— Formula 1 (@F1) December 6, 2020