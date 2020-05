Formule 1 : Russell s’impose face à Leclerc, Guttiérez sur le podium virtuel

Victoire d’une Williams en Formule 1, cela faisait longtemps que ce n’était pas arrivé ! Malheureusement, il ne s’agissait que d’une course virtuelle…Néanmoins, grâce à la maestria de George Russell sur le circuit de Barcelone, l’équipe de Grove est remontée sur la plus haute marche du podium. Leclerc termine deuxième, Guttiérez, troisième.

Russell : pole et victoire en Espagne

Parti en pole position du Grand-Prix d’Espagne virtuel de Formule 1, George Russell aura pourtant du se battre pour remporter cette épreuve. Car après un mauvais départ, le pilote Williams perdait plusieurs places, laissant le commandement à la Mercedes de Guttiérez puis la Ferrari de Leclerc. Egalement dans la course à la gagne avec ces hommes, Alex Albon se privait du podium après une erreur stratégique. La Red Bull échouait au 4ème rang, sous le drapeau à damier.

Devant, George Russell cravachait pour remonter puis, finalement, dépasser Charles Leclerc. Mais en raison d’une pénalité de 3 secondes infligée plus tôt (pour avoir dépassé les limites de la piste), le Britannique jouait au chat et à la souris avec le Monégasque, capable de gagner la course à distance. Mais suite à un nouveau rebondissement, une pénalité infligée cette-fois à la Ferrari, Russell s’imposait enfin.

« Je me sens extatique, je ne suis pas habitué à cette chose gagnante – je ne l’ai pas fait depuis très, très longtemps. Ça m’a beaucoup manqué« , a déclaré Russell après la course. »Quand j’ai été dépassé Charles et je savais que j’avais cette pénalité de trois secondes, j’étais assez furieux mais quand ce message radio est arrivé à la fin et que j’ai entendu qu’il avait la pénalité de trois secondes, je mouillais presque mon pantalon »

Derrière Russell, donc, Leclerc terminait second, suivi de la Mercedes de Guttiérez. Albon, 4ème, devançait Latifi (Williams), Davidson (Mercedes) Giovinazzi (Alfa Romeo), Fittipaldi (Haas), Fueco (Ferrari) et Fewtrell (Renault).

