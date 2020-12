Formule 1 : Russell, une pépite est née, futur évident chez Mercedes

Quels débuts ! Alors qu’il remplaçait au pied levé un Lewis Hamilton malade, dans une monoplace inadaptée (du fait de sa grande taille), George Russell a ébloui la Formule 1 de son talent. Supérieur à Valtteri Bottas, le Britannique est passé, à deux reprises, à côté d’une superbe victoire qu’il méritait, dans discussion possible.

La tristesse de George Russell, après l’arrivée du Grand-Prix de Sakhir de Formule 1, faisait peine à voir. Pourtant, le pilote anglais venait tout de même de marquer ses premiers points en Formule 1, tout en signant son premier record du tour en course. Oui mais si Mercedes n’avait pas raté sa stratégie, c’est sur la plus haute marche du podium que son pilote aurait fini son aventure.

Dès le départ, George parvenait à dépasser son expérimenté coéquipier pour prendre la tête de l’épreuve. Puis, après le retrait de la voiture de sécurité, il prenait un envol parfait pour, progressivement, lâcher son rival du jour. Bien parti pour gagner la course avec une confortable avance, l’intéressé subissait une première alerte, avec la perte de puissance de son moteur.

Après quoi, la sortie d’une nouvelle safety-car le précipitait dans les stands pour changer de gommes. Malheureusement, son équipe s’emmêlait les pinceaux et lui passait les pneus avant de Bottas. Contraint de s’arrêter à nouveau, le tour d’après, il perdait la tête du Grand-Prix. Alors 5ème, il se débarrassait facilement de Valtteri, parti à la faute alors que l’Anglais le mettait sous pression. 4ème, 3ème, 2ème, ne restait plus que Perez à aller chercher, à quelques tours du but. Et vu son rythme, il n’en aurait sans doute fait qu’une bouchée.

Sauf que, à nouveau, le destin s’en mêlait. Une crevaison lente le rappelait à son stand pour un dernier arrêt, synonyme de perte du podium. Reparti loin du top dix, il remontait pourtant jusqu’au 9ème rang, en signant au passage le meilleur tour en course. Triste…Mais quelle démonstration, notamment sur le plan du mental !

Par ailleurs, outre le fait qu’il disposera peut-être d’une seconde chance à Abu Dhabi dans quelques jours (si Lewis Hamilton n’est pas remis du COVID-19), Russell vient sans doute de s’assurer un avenir chez Mercedes. D’ailleurs, Toto Wolff (où son remplaçant) serait fou de ne pas lui offrir, dès maintenant, un contrat. A la place de qui ? De Bottas, bien évidemment. Le Finlandais, déjà surclassé par Hamilton, a sans doute perdu toute crédibilité, en un seul week-end.

A disappointing day of « what might have been » for the Team at the #SakhirGP

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 6, 2020