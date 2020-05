Formule 1 : Sainz remplacerait Vettel, selon la presse italienne

Alors, attention, ces rumeurs doivent être prises avec des pincettes…D’autant que parfois, le caractère passionné de la presse transalpine (et espagnole) donne lieu à des semi-annonces qui ne se vérifient jamais. Néanmoins, de nombreuses sources semblent aller dans le sens d’un seul pilote, pour remplacer Sebastian Vettel chez Ferrari : Carlos Sainz.

Ferrari : Carlos Sainz en second « non-officiel » ?

Idéalement, nous serions nombreux à espérer un transfert de Daniel Ricciardo vers Ferrari. Histoire, déjà, de voir à quel point l’Australien aurait l’âme d’un potentiel champion du monde de Formule 1. Mais aussi, dans le but de le comparer directement à Charles Leclerc. Sachant que ce dernier a toujours des choses à prouver, également. Mais malheureusement, en pratique, Ferrari ne cherche pas forcément à créer un binôme plus ou moins équitable…

Sans parler de second pilote affirmé (dans ce cas-là, Giovinazzi serait préféré, ou tout autre jeune pilote), la Direction de l’équipe Italienne va probablement chercher à associer à Leclerc un pilote rapide, fiable, capable de marquer des points, mais que personne n’imagine battre -régulièrement- le pilote actuellement en place. Et clairement, Carlos peut incarner ce profil. Un pilote, donc, qui deviendrait naturellement le second du Monégasque. Ce qui éviterait à Ferrari de devoir jongler constamment avec les impopulaires consignes…ou de voir ses deux monoplaces au tapis, en même temps !

Un peu dans l’esprit de ce qui se passe avec Bottas chez Mercedes. Pousser le leader dans ses retranchements, donc, tout en profitant d’un pilote plutôt docile (chose qui sera sans doute subtilement indiquée à Sainz, au moment de la la signature), capable de gagner mais globalement inférieur au no1 non-officiel. Et dans la position de l’Espagnol, personne ne refuserait une telle offre.

Reste maintenant à attendre l’annonce, qui serait imminente. A moins que Ferrari ne reste sur une politique similaire à celle connue avec Vettel, chose dont nous nous permettons de douter…