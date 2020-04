Formule 1 : saison 2020, Vasseur prédit moins de développement

C’est une réalité, avec l’interruption de toutes les compétitions et donc, l’impossibilité pour le championnat du monde de Formule 1 de débuter, les écuries devraient vivre une saison 2020 compliquée. Du moins, quand cette dernière reprendra. Et pour Frédéric Vasseur, interviewé par Autosport, cette cuvée à venir devrait être plus pauvre en développement.

Saison 2020 de F1 : Vasseur réaliste

A quoi devons-nous nous attendre cette année, en matière de résultats et de progression, en Formule 1 ? Et bien Frédéric Vasseur, Team Principal de l’écurie Alfa Romeo Racing, répond partiellement à cette question. En effet, dans l’entretien accordé à nos confrères, l’intéressé insiste sur la problématique du développement. Car selon lui, si le rythme impose beaucoup de courses sur une période restreinte, alors les écuries devront être focalisées, en premier lieu, sur la production de pièces. Ce qui nuira à la capacité de développement des Teams :

« Si vous avez 15 ou 18 courses à peu près consécutives, alors vous devez commencer avec un énorme stock de pièces. Nous allons donc être beaucoup plus concentrés sur la production qu’autre chose, parce que nous ne serons pas de retour en usine [entre les courses ]. Ce sera un exercice un peu différent. Je pense que nous aurons moins de développement en saison, mais nous devrons faire face à d’autres problèmes »

Par ailleurs, Vasseur a également soulevé un problème récurrent. Pour les écuries qui débuteront la saison avec du retard sur leurs concurrentes, il sera très compliqué de rattraper ce handicap, toujours du fait de ce développement, plus complexe à mettre en oeuvre sur une période courte.

« C’est sûr, quand il faut faire une quinzaine de courses d’affilée, c’est bien mieux d’avoir une bonne voiture dès le départ « , a-t-il expliqué à Autosport. « Je ne dirais pas impossible car rien n’est impossible, mais ce serait assez difficile à récupérer, bien plus que si nous avions 10 mois. Mais c’est le fait. C’est comme ça et nous n’avons pas grand-chose à redire. »

En d’autres termes, nous pourrions être fixés sur l’identité (ou les identités) de l’écurie à même de remporter le championnat du monde assez tôt. A moins que les écarts ne soient, d’emblée, serrés entre les équipes de pointe…

