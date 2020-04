Formule 1 : San Marin en lice pour un Grand-Prix cette année

Décidément, les promoteurs du circuit d’Imola font beaucoup parler d’eux, ces derniers mois. Normal, le circuit ayant accueilli le Grand-Prix de San Marin un long moment disposant désormais de toutes les autorisations pour accueillir la Formule (et la MotoGP). Cela grâce à des travaux de mise en conformité achevés récemment.

La Formule 1 à San Marin, une bonne solution ?

Aussi, dans ce contexte de crise du coronavirus et de confinement, l’isolement de l’île de San Marin par rapport à l’Italie pourrait constituer une bonne solution de repli. Sachant que l’on ne sait pas vraiment si l’épreuve de Monza pourra avoir lieu cette année. Et puis le Grand-Prix en question, à Imola, sur la proposition du responsable, se déroulerait évidemment à huis clos.

« Cette situation est une opportunité d’être candidat pour un Grand Prix cette saison. Ils ont besoin de courses afin de maintenir le contrat avec la FIA et d’avoir un Championnat du monde. Donc pourquoi ne pas penser à Imola ? Évidemment, cela dépend également des décisions du gouvernement, s’ils nous autorisent à organiser une telle course. »

« Bien entendu, nous offrons la piste à titre gratuit, et ensuite nous discuterons des coûts de notre côté si possible. On peut demander un peu d’aide à la région. Nous ne sommes pas dans la situation de pouvoir payer un droit d’entrée. C’est bien plus facile sans spectateurs, nous n’avons pas à nous préoccuper des tribunes, nous n’avons pas à nous occuper de choses comme les hospitalités VIP et ainsi de suite. Bien sûr, ça serait moins cher qu’une organisation complète. Les gens envisagent déjà d’organiser des matchs de football à huis clos ». a déclaré Selvatico Estense à nos confrères de Motorsport.com

Les autorités de la Formule 1 prendront-elles en considération cette candidature ? Souhaitons-le car, sur le papier, l’idée paraît attractive….

source