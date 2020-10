Formule 1 : Sauber et Alfa Romeo, le partenariat se poursuit

C’est officiel, Alfa Romeo et Sauber vont poursuivre leur partenariat, au-delà de la saison de Formule 1 en cours. Ainsi, les deux parties seront à nouveau associées en 2021, collaboration qui permet aussi au constructeur italien de bénéficier des avancées technologiques de l’équipe d’Hinwil, sur ses voitures de route. Reste maintenant à régler la question des pilotes puisque ni Kimi Raikkonen ni Antonio Giovinazzi n’ont été confirmés.

La course, une question d’ ADN pour Alfa Romeo

« La course et la performance sont au cœur de l’ADN d’Alfa Romeo. La marque est pratiquement née sur un circuit de course et aujourd’hui nous continuons à rivaliser au niveau le plus avancé technologiquement du sport automobile. Le partenariat avec Sauber permet également à nos clients de bénéficier d’un savoir-faire exclusif en matière de course, comme c’est le cas des toutes nouvelles Giulia GTA et GTAm, qui intègrent l’apport technique de Sauber Engineering, notamment en ce qui concerne l’aérodynamique avancée. » Mike Manley, PDG du groupe Fiat/Chrysler

« L’extension de nos relations avec Alfa Romeo est une véritable déclaration d’intention des deux parties. En Sauber, Alfa Romeo a trouvé un partenaire engagé, axé sur la performance, à qui ils pouvaient confier leur marque. Nous sommes honorés de porter en notre nom l’héritage et les succès passés d’Alfa Romeo. Les deux parties ont toujours voulu que cette relation porte ses fruits à long terme. Nous avons posé des bases solides au cours des trois dernières saisons et nous avons l’intention de récolter les fruits de ce travail en 2021 et au-delà ». Frédéric Vasseur, Team Principal d’Alfa Romeo Racing, en Formule 1.