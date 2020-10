Formule 1 : Schumacher et Mazepin chez Haas en 2021

L’information n’est pas encore officielle, mais Canal+ annonce que Mick Schumacher et Nikita Mazepin officieront chez Haas en Formule 1 en 2021. Une demi-surprise, puisque l’annonce de l’arrivée de Nikita Mazepin est attendue (son père pourrait même racheter l’écurie américaine).

En revanche, l’officialisation de Mick Schumacher est intéressante. L’Allemand était pressenti chez Alfa Romeo, aux côtés de Kimi Räikkönen et à la place d’Antonio Giovinazzi. Mais ce dernier possède des soutiens qui pourraient lui permettre de conserver son baquet une saison supplémentaire

Une arrivée de Mick Schumacher chez Haas semble donc se dessiner. Ce choix aurait pour conséquence de bloquer l’entrée en Formule 1 à Callum Ilott, membre de la Ferrari Driver Academy. Affaire à suivre dans les prochaines heures à Portimao… Rappelons que Romain Grosjean et Kevin Magnussen, pilotant pour Haas cette saison, ont été remerciés pour la saison à venir.

What a fun week testing this great car. Pity it is not mine. #ferrari #ferrarif8tributo @Ferrari pic.twitter.com/DzJxx6uBJU

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) October 17, 2020