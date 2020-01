Formule 1 : Sean Bratches, directeur commercial, quitte son poste

Sean Bratches quitte son poste de directeur commercial de la Formule 1. Il conservera un rôle de consultant, sans être toutefois remplacé.

Le trio de Liberty Media dirigeant la Formule 1 évolue en ce début 2020. Sean Bratches, à la tête du côté commercial, quitte en effet son poste. Après avoir émis son souhait de passer plus de temps avec sa famille, l’Américain gardera cependant un rôle de consultant. Il se dit en tout cas fier du travail abattu:

« Je suis fier de quitter la Formule 1 alors qu’elle se trouve dans une meilleure situation que lorsque je suis arrivé en 2017, et je sais que les fondations que nous avons mises en place continueront à profiter aux fans à travers le monde et à atteindre de nouvelles audiences »

Auparavant à ESPN (chaîne de télévision sportive américaine), Bratches avait pris son poste de directeur commercial de la Formule 1 en 2017. A la date du rachat de cette dernière par Liberty Media. Chase Carey en occupant la fonction de président, Ross Brawn prenant la place de directeur général en charge des questions sportives.

L’Américain était l’un des grands artisans du retour de la catégorie reine du sport automobile aux Pays-Bas. Tout comme pour son arrivée au Vietnam. Il avait également joué un rôle majeur dans le partenariat et la création de la série « Drive to Survive » sur Netflix.

Après ce départ, Chase Carey s’occupera désormais des questions commerciales du championnat. Ce dernier a d’ailleurs remercié Sean Bratches pour ses années passées à faire vivre la catégorie reine du sport automobile:

« Je veux remercier Sean au nom de tout le monde (…) pour le leadership, la passion et l’expertise qu’il nous a apportés ces trois dernières années. Sean a transformé le volet commercial de la Formule 1, en témoignent notre dynamique et notre croissance. Je suis ravi que Sean continue à être un conseiller pour nous depuis les États-Unis. Il fera toujours partie de la famille de la Formule 1 et j’attends ses conseils avec impatience. Je lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles entreprises. »

Rappelons que la saison 2020 de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars à Melbourne, en Australie.

Two more seats on the #RoadToF1!@FIA_F2 welcomes @HitechGP as its 11th team 👋https://t.co/fZvW5PSKyd

— Formula 1 (@F1) January 20, 2020