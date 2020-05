Formule 1 : Sebastian Vettel chez Mclaren, sa seule option selon Jordan

Décidément très bavard devant sa boule de cristal, Eddie Jordan n’a pas fait qu’évoquer l’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1. En effet, ce dernier a également commenté la situation d’un certain Sebastian Vettel. Et d’après lui, l’affaire est déjà entendue, l’Allemand quittera Ferrari en fin de saison 2020. Si elle a bien lieu.

Sebastian Vettel chez Mclaren ou dehors ?

En réalité, ce n’est pas une mais deux options, qui se proposeraient à Sebastian Vettel, pour la suite de sa carrière. A savoir, signer dans l’écurie Mclaren ou…mettre un terme à sa carrière ! Car Eddie pense que son aventure avec la Scuderia est d’ores et déjà terminée. Aussi, il ne voit qu’un possible refuge en F1, pour le quadruple champion du monde, l’équipe de Woking :

« À mon avis, il n’a pas d’autre choix que de s’arrêter ou de passer à McLaren. Le train Ferrari l’a quitté depuis longtemps. » (source)

Evidemment, Eddie Jordan ne se repose sur rien de concret si ce n’est son flair irlandais, pour avancer ces propos. Toutefois, comme le disent régulièrement pilotes et patrons d’écuries, « tout le monde discute avec tout le monde la plupart du temps« . Alors l’Allemand a certainement appelé/été appelé les représentants d’écuries potentiellement libres l’année prochaine. Comme Mclaren, donc et probablement, Mercedes, qui serait la seule véritable option intéressante (Red Bull ayant déjà dit non) pour Sebastian. Si tant est qu’elle en soit une…