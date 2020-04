Formule 1 : Sebastian Vettel discute baisse de salaire, avec la Scuderia

Non, il ne s’agit en rien de négociations liées au futur de Sebastian Vettel, au sein de la Scuderia Ferrari, en Formule 1. Mais logiquement sensible à ce qu’il se passe en ce moment dans le monde, du fait du coronavirus, le pilote allemand souhaite apporter sa contribution. Ce en proposant une baisse (provisoire) de son salaire.

Sebastian Vettel opte pour la discrétion

« C’est clairement quelque chose dont je discute avec l’équipe. Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera la saison et quand elle commencera, puis combien de Grands Prix il y aura et comment ça se passera. Mais vous savez que j’ai toujours gardé pour moi les décisions que nous prenons avec l’équipe sur ce sujet. Ce sera pareil cette fois-ci donc je ne vais pas utiliser cet argument ou cette période pour polir mon image ou ce genre de choses. Je crois que ce que j’ai décidé de faire par le passé, je l’ai fait en silence, et il en sera de même aujourd’hui. »a-t-il ainsi déclaré à nos confrères d’Autosport.

Mais comme il l’a précisé, la nature des négociations et le montant choisi resteront confidentiels…

source