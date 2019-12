Formule 1 : Sebastian Vettel s’est, lui aussi, essayé au végétalisme

Si Lewis Hamilton est le premier champion du monde de Formule 1 végétalien (et vegan), il semblerait que le pilote britannique est suscité des prises de conscience chez d’autres. C’est le cas, en particulier, de Sebastian Vettel, qui s’est essayé à ce mode d’alimentation il y a quelques mois.

Sebastian Vettel : un test grandeur nature

Alors, Sebastian Vettel a-t-il trouvé le secret de Lewis Hamilton, dont le végétalisme suscite moult réactions de par le monde ? Blague à part, l’Allemand a également testé de mode de vie, durant six semaines, en 2018. Information révélée récemment à Blick. Mais depuis, le quadruple champion du monde de Formule 1 a repris la consommation de protéines animal (le végétalisme excluant les viandes et poissons mais aussi, les produits laitiers ou encore, les oeufs).

Car selon lui, tout organisme réagit différemment à tel ou tel mode d’alimentation. Néanmoins, après cette expérience, l’intéressé avoue avoir modifier et même, réduit, sa consommation de viande, tout en cherchant d’avantage la qualité : « Non, l’expérience est déjà lointaine, en 2018. Je mange maintenant moins de viande et je fais plus attention à la qualité des produits, ce qui est relativement facile en Suisse », dit-il. « De plus, plus de légumes sont maintenant dans l’assiette. » Il poursuit, comme pour voler au secours de son rival, régulièrement attaqué en raison de son mode de vie : « C’est à chacun de décider comment et ce qu’il mange« .