Sebastian Vettel, un échec avec Ferrari ? Les jeux ne sont pas faits…

Depuis quelques jours, nous savons que l’aventure entre Sebastian Vettel et Ferrari est maintenant terminée. ce qui inspire des sentiments d’échec à nombre d’entre-nous. Car à son arrivée à la Scuderia, sous le règne d’Arrivabene, l’Allemand était attendu comme le messie. Et au final, l’intéressé avait plus que rempli son rôle, permettant aux rouges de renouer avec la victoire après une année très difficile avec Fernando Alonso.

Formule 1 : Vettel, si près et puis…BIG-BOOM-BADABOOM !

Si bien que tout le monde s’attendait à ce que Ferrari renoue enfin avec le titre de champion du monde de Formule 1 ! Chose qui a failli se produire, en 2018, avant que la machine Vettel ne s’enraye…Un retournement de situation assez incompréhensible et sans précédent dans l’histoire de la F1, chez un pilote titré quatre fois ou plus. Et malheureusement, ce passage à vide aura sans doute été fatal à Sebastian. Mais pas seulement…

Car le départ d’Arrivabene a également sonné le glas de l’Allemand, Binotto ayant d’avantage soutenu Charles Leclerc. Chacun le sait, chaque nouveau Team Principal souhaite marquer de son empreinte l’équipe qu’il rejoint. Et cela passe souvent par un nouveau pilote, le fait de gagner avec un élément choisi par son prédécesseur n’étant pas très flatteur.

Reste une saison…pour un exploit ?

Néanmoins, toutes ces choses ne doivent pas nous faire oublier qu’il reste une saison à courir ensemble, pour les deux parties. Et pour Sebastian Vettel, sa motivation pourrait être décuplée, avec la perspective de rebondir chez Mercedes l’année prochaine, aux côtés de Lewis Hamilton (à condition que la décision de Toto Wolff ne soit pas prise d’ici-là). Le tout pour former un duo qui deviendrait l’un des plus mythiques de l’histoire de la F1 et même, le plus prestigieux, en additionnant les sacres des deux hommes. Même si « Seb » aurait beaucoup à y perdre face à « la montagne » Hamilton.

Quoiqu’il en soit, le pilote Ferrari garde une chance de finalement atteindre son but c’est à dire, devenir champion du monde avec la Scuderia. Alors certes, l’affaire est mal engagée, la monoplace rouge ne paraissant pas performante cette année. Mais tant que la saison n’a pas débuté, toute spéculation reste superflue…De plus, compte-tenu de la situation, le calendrier « bidouillé » pourrait permettre à un pilote -autre qu’Hamilton- de sortir du chapeau. D’autant qu’avec un nombre de courses restreint, la pression ne sera pas la même, sur chacun de ces pilotes. Et même en cas d’infériorité de la Ferrari face aux Red Bull et Mercedes Sebastian pourra toujours tenter de tirer son épingle du jeu en profitant, qui sait, d’un duel destructeur entre Verstappen et Hamilton ?

Encore une fois, les jeux ne sont jamais faits avant le lancement d’une saison. Alors, pourquoi ne pas imaginer ce cinquième titre de Vettel, avec Ferrari, pour un départ en fanfare ? Cela laisserait Charles Leclerc sous une forte pression mais le chant du cygne n’en serait, alors, que plus beau…Reste à définir si, du côté de l’équipe italienne, Sebastian disposera de toutes les ressources nécessaires pour tenter cet incroyable pari. A suivre…