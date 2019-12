Formule 1: Sergio Perez critique la réalisation TV

Sergio Perez est revenu sur la réalisation TV des Grand Prix de Formule 1. Pour le Mexicain, les équipes du peloton ne sont mises assez en avant.



Sergio Perez critique durement la réalisation TV des Grand Prix F1. Interrogé par motorsport.com, le Mexicain estime même que tout vient d’une différence dans le traitement des équipes: « Le principal problème à mon avis est une différence entre les équipes, affirme-t-il ainsi. Quand vous voyez la course dans le milieu de peloton avec les mêmes pneus, la même aéro, les mêmes conneries dont on nous parle à chaque week-end, il y a de la lutte en milieu de peloton. »

Une lutte loin d’être au centre de chaque week-end de course, ce que le pilote Racing Point regrette. Selon lui, la réalisation TV ne choisit pas de montrer les bons éléments, alors que la bagarre, même en milieu de peloton, est tout ce que les fans attendent:

«La lutte en milieu dans le peloton est extraordinaire (…) Le problème c’est qu’ils ne le montrent pas à la TV. Je pense que les réalisateurs ne font pas du très bon travail. Mais la course en milieu de grille, c’est incroyable. C’est une discipline fantastique, mais les téléspectateurs seraient tellement heureux de voir une course comme ça : vous allumez la TV et vous ne savez pas qui va gagner la course. Vous arrivez pour les qualifications, et vous ne savez pas quelles vont être les écuries du top 5. C’est assez encourageant à voir. En tant que fan, j’adorerais voir ça. »

Sergio Perez rejoint par Carlos Sainz

Un discours qui se joint à celui de Carlos Sainz. L’Espagnol avouait il y a peu à motorsport.com qu’il souhaitait redonner plus de visibilité aux équipes du peloton. Lui dont plusieurs luttes n’ont pas été captées par les caméras. Notamment son accession au podium du Grand Prix du Brésil, après être parti dernier. Ou encore son dépassement sur Nico Hülkenberg pour arracher un ultime point à Yas Marina. Lui permettant ainsi de finir 6e du championnat:

« Je pense que tout le monde a évoqué cette lutte pour la sixième place pendant tout le week-end (à Yas Marina) et tout s’est joué dans le dernier tour, dans un des derniers virages et ils ne l’ont quand même pas montré à la TV. C’est bien sûr étrange que tout le monde mette en avant cette lutte pour la P6 et qu’à la fin personne ne les montre à la TV. »

Une problématique à prendre en compte dans le futur. De même pour le manque de bagarre en tête de la course. Sergio Perez, qui se voit toutefois sur plusieurs podiums en 2020, se retrouvera peut-être plus sous les feux des projecteurs.