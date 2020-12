Formule 1 : Sergio Perez proche de la sortie ?

Faut-il y voir une annonce de son absence de la Formule 1, l’an prochain ? Pour l’heure, les choses ne sont pas encore claires. Alors que nous pensions que la conférence de presse donnée par Sergio Perez, lundi soir dernier, allait permettre de lever quelques doutes…

Sergio Perez : une conférence de presse…sans annonce majeure !

Toujours est-il que l’actuel pilote Racing Point a confirmé que, dans le cas où Red Bull Racing ne le recruterait pas pour remplacer Alex Albon -qui vient de signer un podium, au Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1- il resterait sur la touche l’année prochaine. Néanmoins, le Mexicain, penserait déjà à l’avenir avec un possible retour dans la catégorie reine, en 2020. Mais à priori, rien n’est fait à ce niveau non plus.

Aussi, l’intéressé n’aura d’autre choix que de patienter jusqu’à ce que l’écurie Red Bull Racing annonce sa décision, quant au maintien ou non d’Alex Albon. Rappelons qu’autre Sergio Perez, Nico Hülkenberg est également sur les rangs pour décrocher le second baquet au sein de l’équipe autrichienne.