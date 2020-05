Formule 1 : Si Hamilton va chez Ferrari, il risque d’y être enterré, pour Ecclestone

Décidément, Lewis Hamilton et Ferrari sont régulièrement associés, ces derniers jours, au gré des commentaires et déclarations d’observateurs avisés. Et après Eddie Jordan, c’est au tour de Bernie Ecclestone de commenter la chose (parmi d’autres). Mais selon l’intéressé, son compatriote prendrait un gros risque en rejoignant la Scuderia en Formule 1, celui d’être enterré.

Ecclestone redoute un duo Hamilton-Leclerc

Pour Bernie Ecclestone, le passage hypothétique de Lewis Hamilton chez Ferrari ne serait pas une bonne idée, si nous lisons entre les lignes. Du moins, si Charles Leclerc y est toujours et que l’équipe italienne continue de le choyer : « Je ne pense pas que ce serait facile pour lui [chez Ferrari]. Il a l’habitude d’être plus ou moins aux commandes. S’il y va et qu’ils continuent à aimer Leclerc, ils l’enterreront tout simplement »

D’après Ecclestone, les Italiens pourraient donc, eux-mêmes, privilégier Leclerc à Hamilton en cas de confrontation dans la même structure. Cela sous-entend-t-il que les rouges seraient prêts à payer un salaire mirobolant au britannique, juste pour le contrôler de l’intérieur (et donc, « supprimer » le plus grand rival de Leclerc, dans l’optique d’une éventuelle lutte pour le championnat) ? Car lorsque l’on se paye un pilote de cette trempe, en général, l’idée est surtout de l’utiliser pour gagner. Chose dont Ferrari a grand besoin. Mais pourquoi pas…

Chacun se rappellera d’ailleurs la façon dont Kimi Raikkonen avait été mis de côté à plusieurs reprises par sa propre écurie (face à Massa, en 2008, puis face à Vettel), en dépit d’un salaire important à lui régler tous les mois. Néanmoins, Lewis Hamilton dispose d’un statut nettement plus important que celui dont Iceman jouissait par le passé. Alors cette idée de Bernie demeure un peu saugrenue…

