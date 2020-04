Formule 1 – Silverstone au coeur de la saison 2020 avec plusieurs G.P ?

C’est l’idée, loin d’être saugrenue, des responsables du circuit de Silverstone et du Grand-Prix de Grande Bretagne. Personne n’y avait réellement pensé mais, compte-tenu de sa localisation, cette piste pourrait sauver la saison de Formule 1 2020. Voyons de quelle manière, sur une idée originale du Directeur, Stuart Pingle, dont l’intervention a été relayée sur Sky Sports.

Plusieurs Grand-Prix de Formule 1 à Silverstone ?

Rappelons-le, Silverstone est situé à un endroit stratégique, en Formule 1. En effet, la quasi-totalité des équipes (en dehors de Ferrari, Alfa Romeo et Toro Rosso) est basée à quelques kilomètres du tracé en question. Ce qui signifie que, pour le Grand-Prix qui doit avoir lieu en juillet prochain, la logistique sera très réduite et donc, les mesures liées au COVID-19 seront plus simples à mettre en oeuvre.

« Tout ce que j’ai fait, c’est de dire à la Formule 1 que nous souhaitons travailler avec eux de n’importe quelle façon ou sous n’importe quelle forme qu’ils pensent être dans le meilleur intérêt du championnat. La majorité des équipes sont à quelques pas du circuit, donc sur le plan opérationnel ce serait simple. Nous avons une infrastructure fixe, la plupart des employés pourraient dormir dans leur lit le soir. Si c’est comme ça que nous pouvons aider, alors j’en serais très heureux, je serais ravi de faire ça. Nous ferons tout ce qu’on nous demande. »

Par ailleurs, l’idée de proposer une épreuve en sens inverse (dans le cas où l’idée de plusieurs courses en Angleterre serait retenue) reste sur la table même si Silverstone ne dispose pas de cette homologation :

« Nous n’avons pas la licence pour rouler en sens inverse, mais c’est un moment extraordinaire, et j’imagine que des décisions extraordinaires sont prises. Rien n’est exclu, mais voyons en même temps ce que les quatre prochaines semaines réservent. C’est difficile pour la Formule 1, ils ne regardent pas seulement ce qui se passe en Grande-Bretagne, ils se penchent sur ce qui se passe dans le monde et comment l’organisation des voyages sera possible. Ce n’est peut-être pas une question si folle que ça. »

En espérant que les hauts responsables de la Formule 1 aient bien tendu l’oreille. Car, effectivement, il serait facile d’enchaîner 3 ou 4 G.P sur le même circuit en compensation des épreuves perdues, pourquoi pas en partant sur un principe de deux courses par Week-end ? L’idée doit vraiment être prise en considération. D’autant qu’avec la météo souvent incertaine dans cette zone du globe, cela pourrait donner lieu à des résultats inédits et donc, des classements exceptionnels au niveau des championnats…A méditer.

source