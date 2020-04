Formule 1 : Silverstone aussi se dit prêt, décision attendue début mai !

Alors que l’Autriche est déjà en effervescence, concernant l’organisation de deux Grand-Prix début juillet, c’est au tour de la Grande Bretagne d’envoyer un message positif à la Formule 1. En effet, le responsable du circuit de Silverstone vient de révéler pas mal d’informations chez nos confrères de The Guardian.

La F1 à Silverstone pour deux Grand-Prix ?

Tout d’abord, l’intéressé confirme que des discussions sont en cours avec la Direction de la Formule 1. Selon lui, la décision sera prise début mai. Mais nous nous orienterons probablement déjà vers un calendrier débutant par quatre Grand-Prix, en Autriche et en Grande Bretagne (2 à 4 courses). Sachant que Silverstone est prêt à organiser deux courses sur un seul week-end. Ou même sur deux, selon ce que souhaiteront les pouvoirs sportifs.

De plus, toujours selon Stuart Pringle, les cadres de Liberty Media lui ont demandé s’il serait possible d’organiser des courses à huis clos. Ce à quoi a répondu favorablement le Britannique : « Nous avons discuté de toutes sortes de permutations, y compris l’organisation de deux courses sur un week-end et de deux courses sur des week-ends consécutifs. J’ai une confiance totale dans notre capacité à organiser ces événements. Nous avons beaucoup d’expérience, beaucoup de connaissances, nous pouvons l’activer définitivement« .

« La F1 a travaillé très dur pour essayer de trouver la solution pour le championnat du monde. Nous avons été en contact régulier avec eux, et on nous a demandé si nous pouvions organiser une course ou deux et si elles pouvaient être à huis clos. La réponse est claire, nous sommes ouverts à tout et à tout. Je pense que la F1 prendra une décision à l’échelle du calendrier au début du mois de mai. Ils ne peuvent pas lancer cette balle à moins d’avoir une solution qui a une chance de se battre avec succès sur plusieurs courses. Ce délai nous conviendrait si nous n’avions pas à mettre en place l’infrastructure pour accueillir le public. »

Voilà qui va dans le bons sens, une fois de plus. Reste à savoir, au beau milieu de ces tractations, quel est la position du Grand-Prix de France. Car, pour mémoire, c’est lui qui est toujours supposé ouvrir le calendrier, aucun report n’ayant été annoncé pour le moment.

