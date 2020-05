Sondage : quel pilote voyez-vous remplacer Vettel chez Ferrari ?

Sebastian Vettel ne pilotera plus pour la Scuderia Ferrari en Formule 1, à partir de la saison 2021. Et compte-tenu que l’annonce de son remplaçant ne devrait pas tarder, nous avons souhaité sonder nos lecteurs sur le sujet. Ainsi, nous vous proposons une liste -non exhaustive- de cinq noms ainsi qu’une sixième option « autre ».

Sondage Ferrari : à vous la parole

Parmi les pilotes que nous avons intégré à notre sondage, les noms de Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo paraissaient les plus naturels. Mais celui de Lewis Hamilton, qui fait beaucoup fantasmer, ne pouvait pas être absent de cette enquête auprès de nos lecteurs. Enfin, Nico Hülkenberg serait aussi un bon parti. Rapide, docile s’agissant de consignes, l’Allemand incarnerait un excellent no2. De plus, son statut de retraité récent le rendrait moins difficile, quant aux closes éventuelles d’un contrat…Idem pour ce qui cocnernerait la négociation d’un salaire.

N’hésitez pas, aussi, à soumettre le nom de tout autre pilote, en utilisant la réponse « autre » et en ajoutant le pilote souhaité. Voici donc notre sondage sachant que les résultats seront publiés, au plus tôt, lorsque la Scuderia Ferrari aura officialisé le nom du remplaçant de Sebastian Vettel. Et au plus tard, d’ici le début de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour vos participations et bon vote !